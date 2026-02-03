聽新聞
台中東勢警分局新任所長布達 新社分駐所長洪冠崴上任
台中市東勢警分局今天辦新任所長布達典禮，新社分駐所長洪冠崴上任，原任所長林欽錤調和平分局警備隊長。
東勢分局今天上午在新社分駐所辦新任所長布達典禮，分局長蘇玉坪主持，轄區民意代表、新社區公所、陸軍航空第602旅、新社區農會、各里里長和學校代表到場。
分局長蘇玉坪感謝地方各界長期對警政工作的支持與肯定，他向卸任所長表達誠摯謝意，肯定其任內在治安維護、交通安全及為民服務等方面的辛勞付出與貢獻。
蘇玉坪表示，新任新社分駐所長洪冠崴歷練完整、表現優異，獲長官肯定，未來必能帶領員警持續深耕轄區治安與交通工作，並積極結合地方力量，強化警民合作，營造更安全、順暢的生活環境。
（左）調和平分局警備隊長。圖／警方提供
