竹南男喝悶酒開車上路 台61線博愛街口撞3車...還毀1標誌牌

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣一名李姓男子昨天中午1點多駕駛黑色休旅車返家途中，行經台61線西濱快速道路與博愛街口時，因精神恍惚，車子直往前追撞分別由江姓、康姓及林姓男子駕駛車輛，其中李男駕駛休旅車與康男所駕駛的轎車受損較嚴重，江男、林男駕駛的小貨車及皮卡車損相較稍輕，事故還波及分隔島的指示牌遭撞毀，全案警方依公共危險罪嫌移送李男。

竹南警方指出，家住苗栗市的30歲李男，辯稱事發前因心情不佳，先獨自一人在竹南龍鳳漁港喝悶酒，喝了不少高粱，之後駕駛休旅車欲返家，沿台61線西濱快速道路快車道北往南行駛，可能因酒駕導致注意力下降發生追撞，導致前方兩線車道有3輛車遭碰撞。

當時員警接獲報案趕赴現場時，發現李男車輛損毀嚴重、酒氣濃厚，經酒測後酒測值達每公升1.04毫克，遭追撞的江男、康男與林男則未酒駕，但康男所駕駛轎車右側車身幾乎被李男撞爛，另小貨車及皮卡車各有損傷。李男頭部有輕微腦震盪，傷勢較為嚴重被送至為恭醫院，另2名駕駛輕傷也送醫院檢查。

竹南分局呼籲，酒後駕車不僅危害自身安全，更嚴重威脅其他用路人生命財產安全，警方將持續強力取締酒駕行為，請民眾切勿心存僥倖，飲酒後務必改搭大眾運輸工具或由親友接送，共同維護道路交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

挨撞黑色轎車首當其衝，右側車身毀損嚴重，幾乎被撞爛。圖／警方提供
挨撞黑色轎車首當其衝，右側車身毀損嚴重，幾乎被撞爛。圖／警方提供
酒駕 休旅車 車道

