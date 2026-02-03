快訊

川普大砍對印度關稅...韓媒心酸曝美對韓態度 韓外長今會魯比歐拚解套

袁惟仁離世！女兒袁融淚喊承諾「不做指甲吉他會繼續彈」

土城女童猝死...隔天7名家人又一氧化碳中毒 社會局：非脆弱家庭

大園警前進春聯揮毫活動 強化民眾交通安全觀念

桃園電子報／ 桃園電子報

422038
桃園市大園警分局結合大園區公所春聯揮毫活動，向民眾宣導交通安全觀念。圖：大園分局提供

農曆春節即將到來，近期是尾牙餐敘的旺季，為提醒民眾切勿酒駕，桃園市大園警分局今(3)日上午結合大園區公所春聯揮毫活動，在交通組長洪世奕的帶領下向民眾宣導交通安全觀念，期能藉此降低事故的發生率。

422033 0
大園分局透過此次活動向現場參加的小朋友們宣導兒少保護觀念，教導孩童學會如何保護自己及尊重他人。圖：大園分局提供

大園區公所為因應即將到來的春節，營造人文藝術氣息並弘揚書法之美，於今日上午特別邀請書法家蘇名鎮、李詩鍾、丘美珍、游惠雅及賴榮貴等5位老師在大園區公所揮毫發送春聯，讓在場參與的民眾感受到濃厚的年節氣氛。大園分局透過此次活動向現場參加的小朋友們宣導兒少保護觀念，教導孩童學會如何保護自己及尊重他人。另外也準備了道具，讓小朋友們在員警的帶領下，親身體驗如何安全過路，提醒他們穿越道路時除了要遵守號誌外，更要注意左右來車，避免背向來車行走，才能保障自身安全。

422037
書法家在大園區公所揮毫發送春聯，讓在場參與的民眾感受到濃厚的年節氣氛。圖：大園分局提供

大園分局指出，經統計高齡者在過馬路或騎乘機車時，往往因誤判車速、疏忽周遭車流，容易發生事故。為此特別在此次活動現場針對長者加強宣導，透過淺顯易懂的案例分享，提醒高齡朋友「行人過馬路應走行人穿越道」、「機車騎乘務必配戴安全帽」、「夜間出門應穿著亮色或反光衣物」等觀念，以確保自身安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園警前進春聯揮毫活動 強化民眾交通安全觀念

延伸閱讀：

  1. 台鐵春節連假訂票首日破37萬張 剩餘座位、重新釋票時間曝
  2. 長庚科大探討增進銀髮福祉 跨國交流借鏡日本租賃制度

春聯 朋友

延伸閱讀

墨香迎春 臺銀新春揮毫活動連兩天總行登場

三芝區公所貼心便民 邀大師揮毫為家戶添年味

推筒子麻將賭場藏身鐵皮屋 大園警查扣逾150萬元賭資、籌碼

百年日式古蹟台中出張所宿泊所 將辦捐發票贈春聯活動

相關新聞

土城女童猝死...隔天7名家人又一氧化碳中毒 社會局：非脆弱家庭

新北市土城區延和路一處民宅今凌晨4點發生疑似一氧化碳中毒事件，造成住戶親友共7人送醫，詳細原因待調查，但同一住所昨午就發...

國1南向彰化路段5車追撞1小貨車翻覆 「紫爆」回堵2公里

用路人快改道。高速公路局表示，今天上午10時3分，在國道1號南向197.3K彰化路段，發生2輛自小客車和3輛小貨車追撞事...

昨女童猝死今同戶又有7人一氧化碳中毒送醫 警消追查是否有關連性

新北市土城區延和路一處民宅，今天凌晨4點多疑似發生一氧化碳中毒事件，造成同一住戶共7人送醫，詳細原因及狀況仍待深入調查。...

大園警前進春聯揮毫活動 強化民眾交通安全觀念

農曆春節即將到來，近期是尾牙餐敘的旺季，為提醒民眾切勿酒駕，桃園市大園警分局今(3)日上午結合大園區公所春聯揮毫活動，在交通組長洪世奕的帶領下向民眾宣導交通安全觀念，期能藉此降低事故的發生率。

台中東勢警分局新任所長布達 新社分駐所長洪冠崴上任

台中市東勢警分局今天辦新任所長布達典禮，新社分駐所長洪冠崴上任，原任所長林欽錤調和平分局警備隊長。

國1南下彰化段5車連環撞 1翻車1人送醫...車流回堵5公里

國道1號南下彰化路段今天上午發生車輛追撞事故，造成1輛小貨車翻覆，其中5車乘員中有1人受傷送醫，彰化消防局與國道警方員趕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。