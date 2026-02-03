惡意推倒瓦斯桶？台中警追查北屯巷弄黑衣人
台中市有網友在Threads反映，昨天凌晨2時許，有一名身分不明的人士，從北屯區大連路一處巷弄走出後，巷弄內瞬間排出大量白色氣體，警消到場調查，疑有瓦斯桶被人推倒，轄區第五警分局已責成專案人員調查，釐清是否涉及公共危險。
有網友在網路平台Threads反映，並公布監視器影片，2日凌晨4時許，一名黑衣人從北屯區大連路一處巷弄走出，隨即冒出大量瓦斯氣體，網友表示「現在的人教育不知道是出了什麼問題，居然惡意切斷瓦斯管線報復，好險沒有釀成傷亡，住宅區、又是凌晨，不敢想像會造成什麼後果」。
第五警分局表示，有關民眾於Threads社群媒體上傳影片，內容為本轄大連路疑有人推倒瓦斯桶造成氣體外洩，因涉有影響公共安全等情，分局已在2日依規定受理報案，專責人員正循線積極追查涉案人到案，依法偵辦。
警方呼籲，民眾如發現住家周遭有異常狀況或可疑人士，應立即撥打110報案，共同維護社區安全。
