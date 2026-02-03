國際同濟會富岡會會長謝宗達及桃園市議員鄭淑方至桃園市消防局富岡分隊，進行冬季防災慰問活動。圖：富岡分隊提供

為關懷第一線消防人員辛勞付出，並共同守護地方安全，國際同濟會富岡會會長謝宗達及桃園市議員鄭淑方，於昨（2）日晚間20時至桃園市消防局富岡分隊，進行冬季防災慰問活動，透過社區服務向堅守崗位的消防人員致上誠摯關懷與敬意，現場氣氛溫馨感人。

透過社區服務向堅守崗位的消防人員致上誠摯關懷與敬意，現場氣氛溫馨感人。圖：富岡分隊提供

謝宗達表示，消防人員無論寒暑日夜，始終站在守護市民生命財產安全的第一線，是社區最重要的守護力量。他感謝富岡分隊長期投入防災宣導與緊急救護工作，為地方安全付出心力，也提醒民眾近日氣溫下降，務必注意身體保暖，特別是長者與心血管疾病高風險族群，更應留意身體狀況；謝宗達也暖心提醒記得多穿件保暖衣物，保護軀幹核心溫度，避免因低溫引發突發疾病。

富岡分隊長黃稟雄說，感謝國際同濟會桃園區富岡會在寒冬中前來慰問，讓消防人員深刻感受到社會支持與肯定。他也提醒民眾，低溫時血管收縮、心臟負擔增加，如出現胸悶、呼吸困難、頭暈等症狀，應立即就醫或撥打119求助。同時呼籲，居家應注意用火、用電、用氣安全，冬季常使用瓦斯等燃氣熱水器及取暖設備，民眾應保持室內通風，定期檢查燃氣設備，避免一氧化碳中毒，才能安心過冬。

活動中，雙方也針對未來合作方向進一步交流，達成將持續透過在地連結合作，共同推動消防防災宣導、急救教育訓練、社區安全講座及校園宣導活動，結合民間團體與消防專業力量，提升社區整體防災韌性，打造更安全更有韌性的生活環境。

此次冬防慰問不僅傳遞溫暖關懷，也展現公部門、民意代表與民間團體攜手合作的正向力量，共同守護市民朋友的生命與財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：感謝桃消富岡分隊辛勤付出 國際同濟會、鄭淑方慰問消防人員