快訊

土城11歲女童昨猝死…今同戶1家7口一氧化碳中毒 警消追查是否有關連性

大S猝逝周年流感再起！研究揭「缺1營養素」恐成重症關鍵 最佳防護食物是它

大S逝世週年紀念像揭幕 具俊曄穿「27年前熙媛送的大衣」現身惹鼻酸

感謝桃消富岡分隊辛勤付出 國際同濟會、鄭淑方慰問消防人員

桃園電子報／ 桃園電子報

S 21635126 0 0
國際同濟會富岡會會長謝宗達及桃園議員鄭淑方至桃園市消防局富岡分隊，進行冬季防災慰問活動。圖：富岡分隊提供

為關懷第一線消防人員辛勞付出，並共同守護地方安全，國際同濟會富岡會會長謝宗達及桃園市議員鄭淑方，於昨（2）日晚間20時至桃園市消防局富岡分隊，進行冬季防災慰問活動，透過社區服務向堅守崗位的消防人員致上誠摯關懷與敬意，現場氣氛溫馨感人。

S 21635128 0 0
透過社區服務向堅守崗位的消防人員致上誠摯關懷與敬意，現場氣氛溫馨感人。圖：富岡分隊提供

謝宗達表示，消防人員無論寒暑日夜，始終站在守護市民生命財產安全的第一線，是社區最重要的守護力量。他感謝富岡分隊長期投入防災宣導與緊急救護工作，為地方安全付出心力，也提醒民眾近日氣溫下降，務必注意身體保暖，特別是長者與心血管疾病高風險族群，更應留意身體狀況；謝宗達也暖心提醒記得多穿件保暖衣物，保護軀幹核心溫度，避免因低溫引發突發疾病。

富岡分隊長黃稟雄說，感謝國際同濟會桃園區富岡會在寒冬中前來慰問，讓消防人員深刻感受到社會支持與肯定。他也提醒民眾，低溫時血管收縮、心臟負擔增加，如出現胸悶、呼吸困難、頭暈等症狀，應立即就醫或撥打119求助。同時呼籲，居家應注意用火、用電、用氣安全，冬季常使用瓦斯等燃氣熱水器及取暖設備，民眾應保持室內通風，定期檢查燃氣設備，避免一氧化碳中毒，才能安心過冬。

活動中，雙方也針對未來合作方向進一步交流，達成將持續透過在地連結合作，共同推動消防防災宣導、急救教育訓練、社區安全講座及校園宣導活動，結合民間團體與消防專業力量，提升社區整體防災韌性，打造更安全更有韌性的生活環境。

此次冬防慰問不僅傳遞溫暖關懷，也展現公部門、民意代表與民間團體攜手合作的正向力量，共同守護市民朋友的生命與財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：感謝桃消富岡分隊辛勤付出 國際同濟會、鄭淑方慰問消防人員

延伸閱讀：

  1. 陳治文143萬元議員補助款用途曝 強化桃消第四大隊救災量能
  2. 失智症家庭看《漫長的告別》 天晟醫院映後座談傳遞溫暖

桃園 消防人員 議員

延伸閱讀

影／勇消詹能傑殉職今公祭 移靈仁愛分隊送行…家屬送別訃文曝

八德置地廣場消防設備大體檢 桃市消防局要讓民眾安心購物

桃消第一大隊前進八德置地生活廣場 抽檢消防安全設備

桃園八德汽修廠大火 鐵皮屋焚毀幸無人傷亡

相關新聞

昨女童猝死今同戶又有7人一氧化碳中毒送醫 警消追查是否有關連性

新北市土城區延和路一處民宅，今天凌晨4點多疑似發生一氧化碳中毒事件，造成同一住戶共7人送醫，詳細原因及狀況仍待深入調查。...

影／台中男大鬧西屯康是美藥妝店 警到場他崩潰：放我一條生路

台中市趙姓男子昨晚精神狀況不佳，在西屯區一間康是美推倒貨架上商品，涉嫌毀損，店員報警後，趙男見警員到場，情緒仍失控，除高...

雨天行車 拖吊車和轎車在快速道路相撞 轎車駕駛人骨折 共3人送醫

賴姓男子駕駛的拖吊車和蕭姓男子駕駛的轎車，昨晚在萬瑞快速道路四腳亭路段相撞。蕭男受困車內，腳部骨折，蕭男車內的5歲男童和...

影／勇消詹能傑殉職今公祭 移靈仁愛分隊送行…家屬送別訃文曝

基隆上月21日暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，今天下午公祭，由內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等主祭，上午將...

平鎮婦受困街頭凍到發抖 警開暖氣護送返家

桃園市一名76歲行動不便的范姓老婦人，昨(2)日中午冒著低溫細雨騎乘電動車前往新明市場，沒想到騎到一半電動車突然沒電，老婦連人帶車受困在濕冷的街頭，身體凍得直發抖，所幸平鎮警分局北勢派出所員警巡邏經過，即時伸出援手，才讓她得以平安返家。

感謝桃消富岡分隊辛勤付出 國際同濟會、鄭淑方慰問消防人員

為關懷第一線消防人員辛勞付出，並共同守護地方安全，國際同濟會富岡會會長謝宗達及桃園市議員鄭淑方，於昨（2）日晚間20時至桃園市消防局富岡分隊，進行冬季防災慰問活動，透過社區服務向堅守崗位的消防人員致上誠摯關懷與敬意，現場氣氛溫馨感人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。