快訊

土城11歲女童昨猝死…今同戶1家7口一氧化碳中毒 警消追查是否有關連性

大S猝逝周年流感再起！研究揭「缺1營養素」恐成重症關鍵 最佳防護食物是它

大S逝世週年紀念像揭幕 具俊曄穿「27年前熙媛送的大衣」現身惹鼻酸

平鎮婦受困街頭凍到發抖 警開暖氣護送返家

桃園電子報／ 桃園電子報

815171 0
為了避免受寒感冒，員警果斷先將她扶上巡邏車。圖：讀者提供

桃園市一名76歲行動不便的范姓老婦人，昨(2)日中午冒著低溫細雨騎乘電動車前往新明市場，沒想到騎到一半電動車突然沒電，老婦連人帶車受困在濕冷的街頭，身體凍得直發抖，所幸平鎮警分局北勢派出所員警巡邏經過，即時伸出援手，才讓她得以平安返家。

815170 0
老婦連人帶車受困在濕冷的街頭，身體凍得直發抖。圖：讀者提供

北勢派出所長簡建忠表示，家住在平鎮區的范婦，平時皆以電動車代步，當天中午雖然天候不佳、飄著細雨，她仍隻身出門採買。沒想到車輛行駛至半途竟電力耗盡，卡在車來車往的中豐路與延平路口。由於老婦人出門未攜帶手機，加上本身行動不便，無法推車求援，只能在冷冽的細雨中僵坐在車上，顯得格外孤立無援。

恰巧北勢派出所巡佐簡寬齊及警員盧志偉巡邏經過，眼尖發現老婦人在雨中神情緊繃且臉色蒼白，立即主動上前關切。員警發現她因低溫凍得雙手直打冷顫，且疑似因驚嚇過度，面對詢問時語意模糊無法對答。員警見狀，為了避免受寒感冒，果斷先將她扶上巡邏車，並將車內暖氣開到最強，幫她驅散一身寒意。

經過員警耐心的安撫，待老婦人情緒穩定，總算得知她的姓名，並利用警用系統順利查出住處，員警為了確保她能平安返家，索性駕駛巡邏車將她送回住處，老婦人的兒子看到母親被員警帶回大吃一驚，了解原委後，頻頻向警方道謝並表示，幸好有警方熱心的協助，才能讓母親平安返家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮婦受困街頭凍到發抖 警開暖氣護送返家

延伸閱讀：

  1. 醉不應該！桃警一個月抓783件酒駕 死傷事故下降幅度曝
  2. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海

老婦 電動 低溫

延伸閱讀

漢他病毒感染像感冒卻致命 蘇一峰：惡化成大白肺死亡率高達8、9成

漢他病毒初期像感冒！醫示警見1病症「8、9成死亡」5大高風險族群當心

​影／偽裝信徒當報馬仔、專車接送躲查緝 桃園平鎮警瓦解地下賭場

看車變砸車！平鎮中古車行遭「球棒隊」砸店 業者喊冤：不認識對方

相關新聞

昨女童猝死今同戶又有7人一氧化碳中毒送醫 警消追查是否有關連性

新北市土城區延和路一處民宅，今天凌晨4點多疑似發生一氧化碳中毒事件，造成同一住戶共7人送醫，詳細原因及狀況仍待深入調查。...

影／台中男大鬧西屯康是美藥妝店 警到場他崩潰：放我一條生路

台中市趙姓男子昨晚精神狀況不佳，在西屯區一間康是美推倒貨架上商品，涉嫌毀損，店員報警後，趙男見警員到場，情緒仍失控，除高...

雨天行車 拖吊車和轎車在快速道路相撞 轎車駕駛人骨折 共3人送醫

賴姓男子駕駛的拖吊車和蕭姓男子駕駛的轎車，昨晚在萬瑞快速道路四腳亭路段相撞。蕭男受困車內，腳部骨折，蕭男車內的5歲男童和...

影／勇消詹能傑殉職今公祭 移靈仁愛分隊送行…家屬送別訃文曝

基隆上月21日暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，今天下午公祭，由內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等主祭，上午將...

平鎮婦受困街頭凍到發抖 警開暖氣護送返家

桃園市一名76歲行動不便的范姓老婦人，昨(2)日中午冒著低溫細雨騎乘電動車前往新明市場，沒想到騎到一半電動車突然沒電，老婦連人帶車受困在濕冷的街頭，身體凍得直發抖，所幸平鎮警分局北勢派出所員警巡邏經過，即時伸出援手，才讓她得以平安返家。

感謝桃消富岡分隊辛勤付出 國際同濟會、鄭淑方慰問消防人員

為關懷第一線消防人員辛勞付出，並共同守護地方安全，國際同濟會富岡會會長謝宗達及桃園市議員鄭淑方，於昨（2）日晚間20時至桃園市消防局富岡分隊，進行冬季防災慰問活動，透過社區服務向堅守崗位的消防人員致上誠摯關懷與敬意，現場氣氛溫馨感人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。