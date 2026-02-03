為了避免受寒感冒，員警果斷先將她扶上巡邏車。圖：讀者提供

桃園市一名76歲行動不便的范姓老婦人，昨(2)日中午冒著低溫細雨騎乘電動車前往新明市場，沒想到騎到一半電動車突然沒電，老婦連人帶車受困在濕冷的街頭，身體凍得直發抖，所幸平鎮警分局北勢派出所員警巡邏經過，即時伸出援手，才讓她得以平安返家。

老婦連人帶車受困在濕冷的街頭，身體凍得直發抖。圖：讀者提供

北勢派出所長簡建忠表示，家住在平鎮區的范婦，平時皆以電動車代步，當天中午雖然天候不佳、飄著細雨，她仍隻身出門採買。沒想到車輛行駛至半途竟電力耗盡，卡在車來車往的中豐路與延平路口。由於老婦人出門未攜帶手機，加上本身行動不便，無法推車求援，只能在冷冽的細雨中僵坐在車上，顯得格外孤立無援。

恰巧北勢派出所巡佐簡寬齊及警員盧志偉巡邏經過，眼尖發現老婦人在雨中神情緊繃且臉色蒼白，立即主動上前關切。員警發現她因低溫凍得雙手直打冷顫，且疑似因驚嚇過度，面對詢問時語意模糊無法對答。員警見狀，為了避免受寒感冒，果斷先將她扶上巡邏車，並將車內暖氣開到最強，幫她驅散一身寒意。

經過員警耐心的安撫，待老婦人情緒穩定，總算得知她的姓名，並利用警用系統順利查出住處，員警為了確保她能平安返家，索性駕駛巡邏車將她送回住處，老婦人的兒子看到母親被員警帶回大吃一驚，了解原委後，頻頻向警方道謝並表示，幸好有警方熱心的協助，才能讓母親平安返家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮婦受困街頭凍到發抖 警開暖氣護送返家