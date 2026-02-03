高雄男過年前想吃監獄年夜飯 深夜「搶」檳榔攤逼西施報警

高雄49歲柯姓男子疑似沒錢想在過年前吃免錢牢飯，1月13日凌晨0時許，跑到三民區某檳榔攤恐嚇西施「報警」，還稱不報警就要搶劫，西施嚇得只能就範，警方到場後將他逮捕，雄檢依恐嚇罪嫌將他起訴，並聲請簡易判決。

警方調查，今年1月13日凌晨0時許，柯男持刀跑到三民區建工路某檳榔攤前，見西施一人顧店，便亮刀要西施報警，還稱「如果不報警我就搶劫」，嚇得西施只能乖乖聽從柯男要求報警。

警方到場後隨即將柯男逮捕，但他被逮後又否認恐嚇，稱當時喝醉了，什麼都不記得；但柯的搶劫過程都被監視器拍下，且西施作證時，也直指柯男當時自稱沒錢想被關，才要求她報警。