高雄男過年前想吃監獄年夜飯 深夜「搶」檳榔攤逼西施報警

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄49歲柯姓男子疑似沒錢想在過年前吃免錢牢飯，1月13日凌晨0時許，跑到三民區某檳榔攤恐嚇西施「報警」，還稱不報警就要搶劫，西施嚇得只能就範，警方到場後將他逮捕，雄檢依恐嚇罪嫌將他起訴，並聲請簡易判決。

警方調查，今年1月13日凌晨0時許，柯男持刀跑到三民區建工路某檳榔攤前，見西施一人顧店，便亮刀要西施報警，還稱「如果不報警我就搶劫」，嚇得西施只能乖乖聽從柯男要求報警。

警方到場後隨即將柯男逮捕，但他被逮後又否認恐嚇，稱當時喝醉了，什麼都不記得；但柯的搶劫過程都被監視器拍下，且西施作證時，也直指柯男當時自稱沒錢想被關，才要求她報警。

檢方依據西施證詞及現場、道路監視器畫面，認為柯男應是想在過年前被關，並非要搶劫，不構成恐嚇取財罪，偵結僅依恐嚇罪起訴，並聲請法官簡易判決處刑。

高雄地檢署。圖／本報資料照
高雄地檢署。圖／本報資料照

相關新聞

昨女童猝死今同戶又有7人一氧化碳中毒送醫 警消追查是否有關連性

新北市土城區延和路一處民宅，今天凌晨4點多疑似發生一氧化碳中毒事件，造成同一住戶共7人送醫，詳細原因及狀況仍待深入調查。...

影／台中男大鬧西屯康是美藥妝店 警到場他崩潰：放我一條生路

台中市趙姓男子昨晚精神狀況不佳，在西屯區一間康是美推倒貨架上商品，涉嫌毀損，店員報警後，趙男見警員到場，情緒仍失控，除高...

雨天行車 拖吊車和轎車在快速道路相撞 轎車駕駛人骨折 共3人送醫

賴姓男子駕駛的拖吊車和蕭姓男子駕駛的轎車，昨晚在萬瑞快速道路四腳亭路段相撞。蕭男受困車內，腳部骨折，蕭男車內的5歲男童和...

影／勇消詹能傑殉職今公祭 移靈仁愛分隊送行…家屬送別訃文曝

基隆上月21日暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，今天下午公祭，由內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等主祭，上午將...

平鎮婦受困街頭凍到發抖 警開暖氣護送返家

桃園市一名76歲行動不便的范姓老婦人，昨(2)日中午冒著低溫細雨騎乘電動車前往新明市場，沒想到騎到一半電動車突然沒電，老婦連人帶車受困在濕冷的街頭，身體凍得直發抖，所幸平鎮警分局北勢派出所員警巡邏經過，即時伸出援手，才讓她得以平安返家。

感謝桃消富岡分隊辛勤付出 國際同濟會、鄭淑方慰問消防人員

為關懷第一線消防人員辛勞付出，並共同守護地方安全，國際同濟會富岡會會長謝宗達及桃園市議員鄭淑方，於昨（2）日晚間20時至桃園市消防局富岡分隊，進行冬季防災慰問活動，透過社區服務向堅守崗位的消防人員致上誠摯關懷與敬意，現場氣氛溫馨感人。

