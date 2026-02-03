聽新聞
0:00 / 0:00
高雄男過年前想吃監獄年夜飯 深夜「搶」檳榔攤逼西施報警
高雄49歲柯姓男子疑似沒錢想在過年前吃免錢牢飯，1月13日凌晨0時許，跑到三民區某檳榔攤恐嚇西施「報警」，還稱不報警就要搶劫，西施嚇得只能就範，警方到場後將他逮捕，雄檢依恐嚇罪嫌將他起訴，並聲請簡易判決。
警方調查，今年1月13日凌晨0時許，柯男持刀跑到三民區建工路某檳榔攤前，見西施一人顧店，便亮刀要西施報警，還稱「如果不報警我就搶劫」，嚇得西施只能乖乖聽從柯男要求報警。
警方到場後隨即將柯男逮捕，但他被逮後又否認恐嚇，稱當時喝醉了，什麼都不記得；但柯的搶劫過程都被監視器拍下，且西施作證時，也直指柯男當時自稱沒錢想被關，才要求她報警。
檢方依據西施證詞及現場、道路監視器畫面，認為柯男應是想在過年前被關，並非要搶劫，不構成恐嚇取財罪，偵結僅依恐嚇罪起訴，並聲請法官簡易判決處刑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言