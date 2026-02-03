桃園深夜大亂鬥！網傳聽見槍聲 1人負傷送醫

桃園市桃園區某撞球館今凌晨傳暴力事件，1人負傷送醫！台北一名沈姓男子因財務糾紛，昨晚帶了10多人南下談判，結果一言不合動手，驚動警方到場；事發撞球館位於住宅區，有民眾傳聽到槍聲，但警方澄清未開槍。

據了解，沈姓男子與劉姓男子合資做生意，懷疑自己分紅被私吞，相約對方在桃園市桃園區龍安街附近撞球館談判，雙方各自帶了5人和13人助陣，但問題沒解決，還直接在撞球館內動手；警方獲報出動大批警力趕往現場，附近民眾見路口全是警車，以為有大事發生。

事件引起網路熱議，有民眾在網路平台「Threads」發文稱「龍安街真的在開槍」，指兩方人馬約在龍安街談判，警方對空鳴槍；有人目睹有人受傷被抬上救護車，有人諷「桃園有夠亂」，也有人笑稱「警車的聲音讓我比鬧鐘早起」。