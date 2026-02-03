快訊

桃園深夜大亂鬥！網傳聽見槍聲 1人負傷送醫

聯合報／ 記者陳俊智陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園區某撞球館今凌晨傳暴力事件，1人負傷送醫！台北一名沈姓男子因財務糾紛，昨晚帶了10多人南下談判，結果一言不合動手，驚動警方到場；事發撞球館位於住宅區，有民眾傳聽到槍聲，但警方澄清未開槍。

據了解，沈姓男子與劉姓男子合資做生意，懷疑自己分紅被私吞，相約對方在桃園市桃園區龍安街附近撞球館談判，雙方各自帶了5人和13人助陣，但問題沒解決，還直接在撞球館內動手；警方獲報出動大批警力趕往現場，附近民眾見路口全是警車，以為有大事發生。

事件引起網路熱議，有民眾在網路平台「Threads」發文稱「龍安街真的在開槍」，指兩方人馬約在龍安街談判，警方對空鳴槍；有人目睹有人受傷被抬上救護車，有人諷「桃園有夠亂」，也有人笑稱「警車的聲音讓我比鬧鐘早起」。

針對網傳衝突現場有槍聲，桃園警方澄清現場沒開槍，傷者是在雙方衝突中被打傷，目前已提傷害告訴，全案共逮捕7名傷害現行犯，後續還會追究其他人滋事、違反社維法的責任。

桃園市桃園區某撞球館今凌晨傳暴力事件，警方到場逮捕7名傷害現行犯，另將追究其他滋事者違反社維法（示意圖）。本報資料照片
桃園市桃園區某撞球館今凌晨傳暴力事件，警方到場逮捕7名傷害現行犯，另將追究其他滋事者違反社維法（示意圖）。本報資料照片

桃園 網路

相關新聞

昨女童猝死今同戶又有7人一氧化碳中毒送醫 警消追查是否有關連性

新北市土城區延和路一處民宅，今天凌晨4點多疑似發生一氧化碳中毒事件，造成同一住戶共7人送醫，詳細原因及狀況仍待深入調查。...

影／台中男大鬧西屯康是美藥妝店 警到場他崩潰：放我一條生路

台中市趙姓男子昨晚精神狀況不佳，在西屯區一間康是美推倒貨架上商品，涉嫌毀損，店員報警後，趙男見警員到場，情緒仍失控，除高...

雨天行車 拖吊車和轎車在快速道路相撞 轎車駕駛人骨折 共3人送醫

賴姓男子駕駛的拖吊車和蕭姓男子駕駛的轎車，昨晚在萬瑞快速道路四腳亭路段相撞。蕭男受困車內，腳部骨折，蕭男車內的5歲男童和...

影／勇消詹能傑殉職今公祭 移靈仁愛分隊送行…家屬送別訃文曝

基隆上月21日暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，今天下午公祭，由內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等主祭，上午將...

平鎮婦受困街頭凍到發抖 警開暖氣護送返家

桃園市一名76歲行動不便的范姓老婦人，昨(2)日中午冒著低溫細雨騎乘電動車前往新明市場，沒想到騎到一半電動車突然沒電，老婦連人帶車受困在濕冷的街頭，身體凍得直發抖，所幸平鎮警分局北勢派出所員警巡邏經過，即時伸出援手，才讓她得以平安返家。

感謝桃消富岡分隊辛勤付出 國際同濟會、鄭淑方慰問消防人員

為關懷第一線消防人員辛勞付出，並共同守護地方安全，國際同濟會富岡會會長謝宗達及桃園市議員鄭淑方，於昨（2）日晚間20時至桃園市消防局富岡分隊，進行冬季防災慰問活動，透過社區服務向堅守崗位的消防人員致上誠摯關懷與敬意，現場氣氛溫馨感人。

