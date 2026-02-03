曾爆街頭暴力酒店傳騷動 警制止酒客喧嘩逮通緝犯

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市苓雅區某酒店外，今天凌晨酒客喧囂，警方動員許多警力，到場制止，發現其中1名男子是通緝犯，逮捕他移送歸案。

由於這家酒店在2020年9月，曾發生滋擾事故，引發一連串砸店、砸車事件，甚至大哥級的茶行也因而遇襲。在連續街頭暴力事故後，迫使警方在許多酒店、娛樂城外，夜裡擺派員守望，避免衍生事端。

據了解，今天凌晨近3時，在高雄市苓雅區自強三路酒店前，苓雅警分局守望勤務員警發現張姓男子(28歲)、蔡姓男子(24歲)、梁姓男子(27歲)及林姓男子(31歲)等4人，酒後在店外大聲喧嘩，上前制止，一時間吼叫聲驚醒附近居民，以為又發生事端。

不過，警方表示，經查4名男子是朋友關係，飲酒後喧嘩，員警喝斥制止，4人未改善，警方將4人帶回派出所管束，查出其中張姓男子涉詐欺及組織犯罪遭通緝，將他移送歸案。

高雄市苓雅區酒店外發生酒客喧囂，警方動員制止，查獲1名通緝犯。圖／讀者提供
