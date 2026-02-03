聽新聞
0:00 / 0:00
影／台中男大鬧西屯康是美藥妝店 警到場他崩潰：放我一條生路
台中市趙姓男子昨晚精神狀況不佳，在西屯區一間康是美推倒貨架上商品，涉嫌毀損，店員報警後，趙男見警員到場，情緒仍失控，除高喊「救命」外，還咆哮「放我一條生路」，警方用強制力，將趙男帶回派出所，因業者已提告毀損，全案警詢後移送法辦。
此案另有網友在網路平台Threads發文，指稱趙姓男子除了在康是美毀損外，還先在7-11統一超商內攻擊店員，但警方表示，未接獲民眾報案超商有傷害案件，僅接獲毀損案，若民眾有遭趙男攻擊，可就近前往鄰近派出所報案，以利警方後續偵辦。
第六警分局在本月2日晚間9時許，接獲報案稱西屯區安和路上一間康是美遭人毀損，警方趕赴到現場時，發現趙姓男子（49歲）有違法違序行為，第一時間當場制止，隨即依法逮捕送辦，並將依毀損罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。
第六警分局強調，對於任何破壞公共秩序及危害他人安全的行為，警方均將迅速到場、依法處置，確保市民生命財產安全，維護社會秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言