影／台中男大鬧西屯康是美藥妝店 警到場他崩潰：放我一條生路

台中市趙姓男子昨晚精神狀況不佳，在西屯區一間康是美推倒貨架上商品，涉嫌毀損，店員報警後，趙男見警員到場，情緒仍失控，除高喊「救命」外，還咆哮「放我一條生路」，警方用強制力，將趙男帶回派出所，因業者已提告毀損，全案警詢後移送法辦。

此案另有網友在網路平台Threads發文，指稱趙姓男子除了在康是美毀損外，還先在7-11統一超商內攻擊店員，但警方表示，未接獲民眾報案超商有傷害案件，僅接獲毀損案，若民眾有遭趙男攻擊，可就近前往鄰近派出所報案，以利警方後續偵辦。

第六警分局在本月2日晚間9時許，接獲報案稱西屯區安和路上一間康是美遭人毀損，警方趕赴到現場時，發現趙姓男子（49歲）有違法違序行為，第一時間當場制止，隨即依法逮捕送辦，並將依毀損罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。