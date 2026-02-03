雨天行車 拖吊車和轎車在快速道路相撞 轎車駕駛人骨折 共3人送醫

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

賴姓男子駕駛的拖吊車和蕭姓男子駕駛的轎車，昨晚在萬瑞快速道路四腳亭路段相撞。蕭男受困車內，腳部骨折，蕭男車內的5歲男童和賴男也受輕傷，3人送醫後脫險。警方已對蕭、賴實施酒測，數值均為0，事故原因調查中。

新北市瑞芳警、消昨晚9時45分接獲報案，指台62線萬瑞快速道路瑞芳往基隆方向，在指標12.4公里的四腳亭隧道出口處發生車禍。

警、消人員到場時，看到拖吊車及轎車都受損，轎車的車頭嚴重變形，23歲蕭男受困車內。消防人員救出蕭男時，研判骨折，固定後送醫。35歲的賴男和蕭車內的5歲男童都有擦挫傷，3人送醫治療，都暫無生命危險。

事故現場因有油漬，並有不少散落物，公路局北區養護工程分局基隆工務段派員前往清理，今天凌晨0時許清理完畢，警方解除交通管制，恢復正常行車。

警方對蕭男和賴男進行酒測，酒測值都是0，排除酒後駕車肇事，並已完成現場繪圖採證，將調閱車輛行車記錄器及相關監視器畫面，釐清事故原因。

賴姓男子駕駛的拖吊車和蕭姓男子駕駛的轎車，昨晚在萬瑞快速道路四腳亭路段，疑天雨路滑發生碰撞，事故原因調查中。記者邱瑞杰／翻攝
賴姓男子駕駛的拖吊車和蕭姓男子駕駛的轎車，昨晚在萬瑞快速道路四腳亭路段，疑天雨路滑發生碰撞，事故原因調查中。記者邱瑞杰／翻攝

