快訊

反制中國稀土牌！川普推出「金庫計畫」 砸120億美元備料關鍵礦產

今日「尾牙」必拜土地公！發財金、發財水讓你新一年都旺財

勇消詹能傑殉職今公祭 移靈仁愛分隊送行…家屬送別訃文曝

聽新聞
0:00 / 0:00

影／勇消詹能傑殉職今公祭 移靈仁愛分隊送行…家屬送別訃文曝

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆上月21日暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，今天下午公祭，由內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等主祭，上午將先移靈至仁愛分隊巡禮繞行。第一分隊、仁愛分隊消防員及義消等打火兄弟將列隊致敬，淚喊「任務結束，一路好走」。

家屬在訃文寫下辛酸送別的不捨，「我們最摯愛的詹能傑先生，於民國115年1月22日上午2時55分，向每一位愛他的人揮了揮手，說一聲再見了！距生於民國74年12月20日，他輕輕的，降下了自己41載的人生帷幕。親愛的能傑⋯我們會試著放下心中的不捨與悲慟，且祈願您，離塵無憂、一路好走，在羽化颶空後永住天堂樂土。」

詹能傑靈堂設於基隆市南榮路梵宇天閣會館1樓，下午1時30分公祭儀式在基隆市立殯儀館懷恩廳，將由內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等主祭，市長謝國樑也會到場致敬。

為表彰其忠勇事蹟與卓越貢獻，將追晉分隊長職務、頒給楷模獎章、頒授消防獎章、中央褒揚，靈柩將覆旗象徵國家與消防體系對英雄的最高敬意，內政部辦理入祀忠烈祠，讓其忠勇精神永受後人景仰。

今天上先移靈仁愛分隊巡禮，上午11時從基隆殯儀館出發，由消防車輛引靈至分隊，沿途開警報器、警示燈。11時30分抵達仁愛分隊，之後移靈到殯儀館懷恩廳公蔡。

基隆樂利三街「台北生活家」社區一處民宅2樓，21日深夜火警，屋內堆滿大量回收物助長火勢，不斷閃燒及造成救援困難。住戶羅姓女子受困火場，詹能傑三度衝進火場搜救，第三次救援時，未帶共生面罩，他脫下自己的面罩給尚有微弱氣息的羅女續命，自己卻被濃煙嗆昏陷火場受困76分鐘，22日凌晨被救出，二人均不治。

事後消防單位了解共生面罩配備、檢討快速救援機制（RIT）啟動時機，對相關資料時序重建釐清事實真相。類似囤積行為引發火警頻傳，地方盼加強管理、稽查。

仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，今天下午公祭，由內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等主祭。記者游明煌／翻攝
仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，今天下午公祭，由內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等主祭。記者游明煌／翻攝
仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，今天下午公祭，由內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等主祭。記者游明煌／翻攝
仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，今天下午公祭，由內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等主祭。記者游明煌／翻攝
家屬在訃文寫下辛酸送別的不捨，祈願詹能傑一路好走，在羽化颶空後永住天堂樂土。記者游明煌／翻攝
家屬在訃文寫下辛酸送別的不捨，祈願詹能傑一路好走，在羽化颶空後永住天堂樂土。記者游明煌／翻攝
仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，今天下午公祭，由內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等主祭。記者游明煌／攝影
仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，今天下午公祭，由內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等主祭。記者游明煌／攝影

基隆 詹能傑 殯儀館

延伸閱讀

八德置地廣場消防設備大體檢 桃市消防局要讓民眾安心購物

勇消詹能傑殉職…父母盼消防員次子調回基隆 卓揆：盡速辦理

影／殉職詹能傑2月3日公祭 卓揆今上香致最高敬意：未來救災會更好

與殉職勇消詹能傑同進火場 義消盧彥宏今肺部不適送醫高壓氧治療

相關新聞

影／勇消詹能傑殉職今公祭 移靈仁愛分隊送行…家屬送別訃文曝

基隆上月21日暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，今天下午公祭，由內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等主祭，上午將...

影／竹市大樓七樓清晨火警 濃煙密佈兩人受困幸無礙

新竹市中山路一處大樓7樓今天清晨5點半發生火警，現場濃煙密佈，新竹市消防局獲報趕抵，使用雲梯車升梯，發現兩名受困民眾，立...

雨天行車 拖吊車和轎車在快速道路相撞 轎車駕駛人骨折 共3人送醫

賴姓男子駕駛的拖吊車和蕭姓男子駕駛的轎車，昨晚在萬瑞快速道路四腳亭路段相撞。蕭男受困車內，腳部骨折，蕭男車內的5歲男童和...

國道深夜驚魂！貨車北上機場系統出口自撞 貨物噴滿地癱瘓國2匝道

國1北向52.5公里機場系統昨深夜11時43分發生貨車自撞事故，一輛載滿貨的中型貨車欲轉往國2匝道時，不明原因猛撞分流護...

北投農具庫起火延燒沙發廠 員工輕傷逃出：睡一半驚見火光

台北市北投區公館路一處農機倉庫2月2日晚間6時許傳出火警，一名員工及時逃離僅受輕傷，消防員獲報到場撲救，火勢仍延燒隔壁沙...

國一南下330公里台南路段車禍 砂石車與油罐車追撞封路抽油

國道一號南下330公里台南路段，傍晚一輛砂石車與油罐車追撞，油罐槽體破裂，所幸無起火無人員受傷。台南市消防局通知台塑與中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。