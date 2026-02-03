影／勇消詹能傑殉職今公祭 移靈仁愛分隊送行…家屬送別訃文曝

基隆上月21日暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，今天下午公祭，由內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等主祭，上午將先移靈至仁愛分隊巡禮繞行。第一分隊、仁愛分隊消防員及義消等打火兄弟將列隊致敬，淚喊「任務結束，一路好走」。

家屬在訃文寫下辛酸送別的不捨，「我們最摯愛的詹能傑先生，於民國115年1月22日上午2時55分，向每一位愛他的人揮了揮手，說一聲再見了！距生於民國74年12月20日，他輕輕的，降下了自己41載的人生帷幕。親愛的能傑⋯我們會試著放下心中的不捨與悲慟，且祈願您，離塵無憂、一路好走，在羽化颶空後永住天堂樂土。」

詹能傑靈堂設於基隆市南榮路梵宇天閣會館1樓，下午1時30分公祭儀式在基隆市立殯儀館懷恩廳，將由內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等主祭，市長謝國樑也會到場致敬。

為表彰其忠勇事蹟與卓越貢獻，將追晉分隊長職務、頒給楷模獎章、頒授消防獎章、中央褒揚，靈柩將覆旗象徵國家與消防體系對英雄的最高敬意，內政部辦理入祀忠烈祠，讓其忠勇精神永受後人景仰。

今天上先移靈仁愛分隊巡禮，上午11時從基隆殯儀館出發，由消防車輛引靈至分隊，沿途開警報器、警示燈。11時30分抵達仁愛分隊，之後移靈到殯儀館懷恩廳公蔡。

基隆樂利三街「台北生活家」社區一處民宅2樓，21日深夜火警，屋內堆滿大量回收物助長火勢，不斷閃燒及造成救援困難。住戶羅姓女子受困火場，詹能傑三度衝進火場搜救，第三次救援時，未帶共生面罩，他脫下自己的面罩給尚有微弱氣息的羅女續命，自己卻被濃煙嗆昏陷火場受困76分鐘，22日凌晨被救出，二人均不治。