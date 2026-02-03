國道深夜驚魂！貨車北上機場系統出口自撞 貨物噴滿地癱瘓國2匝道

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

國1北向52.5公里機場系統昨深夜11時43分發生貨車自撞事故，一輛載滿貨的中型貨車欲轉往國2匝道時，不明原因猛撞分流護欄，車體當場扭曲變形，貨物散落一地，國道警方與高公局緊急封閉匝道徹夜搶修，肇事原因仍待警方調查釐清。

根據路過車輛拍下影片顯示，這輛中型貨車在國道1號北向52公里銜接國道2號的機場系統交流道，疑似未減速慢行且依循車行方向，在行經出口匝道，準備轉往國2方向時，失控撞上出口分流處的護欄與施工防撞設施，車頭受損、貨物也因左側歐翼車門變形散落在匝道路面上，導致往國2方向的交通瞬間完全中斷。

國道警方據報到場，緊急封閉匝道，引導車輛改道，同步通知高公局清運小組與重型拖吊車進場支援，清運人員深夜頂著寒風，協助將重型貨物清離現場，同時將地上的油汙以粉末覆蓋後清除，避免造成行經車輛打滑，通往國2的匝道已於凌晨2時餘開放通行，至於肇事責任待調查。

高公局人員清掃滿地的油汙。圖／取自高速公路1968
高公局人員清掃滿地的油汙。圖／取自高速公路1968
國道1號北上52公里機場系統出口，昨晚近午夜，有輛貨車突然撞上分流護欄，由於車速極快，車子嚴重變形，造成車上貨物散落一地。圖／取自高速公路1968
國道1號北上52公里機場系統出口，昨晚近午夜，有輛貨車突然撞上分流護欄，由於車速極快，車子嚴重變形，造成車上貨物散落一地。圖／取自高速公路1968
國道1號北上52公里機場系統出口，昨晚近午夜，有輛貨車突然撞上分流護欄，由於車速極快，車子嚴重變形，造成車上貨物散落一地，國道警方與高公局緊急封閉往國2匝道搶救，整起事故在凌晨2時餘已處理完畢，肇事責任待釐清。圖／網友提供
國道1號北上52公里機場系統出口，昨晚近午夜，有輛貨車突然撞上分流護欄，由於車速極快，車子嚴重變形，造成車上貨物散落一地，國道警方與高公局緊急封閉往國2匝道搶救，整起事故在凌晨2時餘已處理完畢，肇事責任待釐清。圖／網友提供

國道 高公局 機場

延伸閱讀

楊文科拜會高公局爭取交通建設 加速湖口第二交流道與國1匝道

20年老車路口「斷氣」癱瘓下班車流！蘆竹警神力推車化解驚魂

縮短通關時間！「台日機場入境事先確認」今實施 飛日本11機場航班旅客受惠

印度爆發立百病毒疫情 亞洲多國機場緊急加強篩檢

相關新聞

國一南下330公里台南路段車禍 砂石車與油罐車追撞封路抽油

國道一號南下330公里台南路段，傍晚一輛砂石車與油罐車追撞，油罐槽體破裂，所幸無起火無人員受傷。台南市消防局通知台塑與中...

影／撞上百年古蹟！彰化清水岩寺石欄杆被撞毀 7旬駕駛暈眩肇事

彰化縣社頭鄉縣定古蹟清水岩寺今天中午發生一名女信徒駕車暴衝撞壞百年石欄杆，衝到上方綠地卡住進退不得，清水岩寺總幹事陳慶福...

國道深夜驚魂！貨車北上機場系統出口自撞 貨物噴滿地癱瘓國2匝道

國1北向52.5公里機場系統昨深夜11時43分發生貨車自撞事故，一輛載滿貨的中型貨車欲轉往國2匝道時，不明原因猛撞分流護...

北投農具庫起火延燒沙發廠 員工輕傷逃出：睡一半驚見火光

台北市北投區公館路一處農機倉庫2月2日晚間6時許傳出火警，一名員工及時逃離僅受輕傷，消防員獲報到場撲救，火勢仍延燒隔壁沙...

北投倉庫傍晚竄火！75消防員馳援 火勢受控持續撲救中

台北市北投區公館路一處倉庫今晚6時許傳出火警，消防局派出指揮車4輛、消防車24輛、救護車2輛、消防員75人馳援，雖已控制...

獨／高雄男大生勇救遭爆打老夫妻 市府明公開表揚、一家人將出席

高市環保局清潔隊馬姓員工上月底騎單車逆向高市惠民捷道，暴打行人70歲林姓男子及其妻子，簡姓男大生路過相救，和馬男扭打負傷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。