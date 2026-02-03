國道深夜驚魂！貨車北上機場系統出口自撞 貨物噴滿地癱瘓國2匝道

國1北向52.5公里機場系統昨深夜11時43分發生貨車自撞事故，一輛載滿貨的中型貨車欲轉往國2匝道時，不明原因猛撞分流護欄，車體當場扭曲變形，貨物散落一地，國道警方與高公局緊急封閉匝道徹夜搶修，肇事原因仍待警方調查釐清。

根據路過車輛拍下影片顯示，這輛中型貨車在國道1號北向52公里銜接國道2號的機場系統交流道，疑似未減速慢行且依循車行方向，在行經出口匝道，準備轉往國2方向時，失控撞上出口分流處的護欄與施工防撞設施，車頭受損、貨物也因左側歐翼車門變形散落在匝道路面上，導致往國2方向的交通瞬間完全中斷。