國道深夜驚魂！貨車北上機場系統出口自撞 貨物噴滿地癱瘓國2匝道
國1北向52.5公里機場系統昨深夜11時43分發生貨車自撞事故，一輛載滿貨的中型貨車欲轉往國2匝道時，不明原因猛撞分流護欄，車體當場扭曲變形，貨物散落一地，國道警方與高公局緊急封閉匝道徹夜搶修，肇事原因仍待警方調查釐清。
根據路過車輛拍下影片顯示，這輛中型貨車在國道1號北向52公里銜接國道2號的機場系統交流道，疑似未減速慢行且依循車行方向，在行經出口匝道，準備轉往國2方向時，失控撞上出口分流處的護欄與施工防撞設施，車頭受損、貨物也因左側歐翼車門變形散落在匝道路面上，導致往國2方向的交通瞬間完全中斷。
國道警方據報到場，緊急封閉匝道，引導車輛改道，同步通知高公局清運小組與重型拖吊車進場支援，清運人員深夜頂著寒風，協助將重型貨物清離現場，同時將地上的油汙以粉末覆蓋後清除，避免造成行經車輛打滑，通往國2的匝道已於凌晨2時餘開放通行，至於肇事責任待調查。
