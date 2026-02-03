北投農具庫起火延燒沙發廠 員工輕傷逃出：睡一半驚見火光

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市北投區公館路一處農機倉庫2月2日晚間6時許傳出火警，一名員工及時逃離僅受輕傷，消防員獲報到場撲救，火勢仍延燒隔壁沙發工廠，警、消確認現場無其餘人員受困或受傷，持續灌救下，火勢於晚間7時許撲滅，起火原因待查。

台北市消防局表示，晚間6時5分獲報，北投區公館路1處鐵皮屋1樓起火，立即出動指揮車4輛、消防車24輛、救護車2輛、消防員75人馳援，火勢初步受控但有延燒之虞，持續射水滅火。

現場是1處1層樓高鐵皮屋，平時是農具出租及機車維修店，也做倉庫用，火勢一度延燒隔壁沙發工廠，燒毀廠內農具及沙發材料等物，燃燒面積合計約70平方公尺，火勢最終於7時35分撲滅。

警方表示，獲報火警後立即派員到場交管疏導並協助消防隊管制現場，初查農具庫負責人案發時不在現場，稱對於案發經過完全不知情。

至於案發時待在農具庫的員工、52歲蔡姓男子，他及時逃離火場，僅受輕傷未送醫，稱從凌晨2時許在廠內搬東西，工作到下午，累了就在廠內休息區睡覺，不久意外發現廠內冒煙起火，就奪門而出，不知起火原因為何，確切起火原因有待消防單位調查釐清。

台北市北投區公館路一處農機倉庫2月2日晚間6時許傳出火警，一名員工及時逃離僅受輕傷，火勢延燒隔壁沙發工廠，於晚間7時許撲滅。圖／讀者提供
台北市北投區公館路一處農機倉庫2月2日晚間6時許傳出火警，一名員工及時逃離僅受輕傷，火勢延燒隔壁沙發工廠，於晚間7時許撲滅。圖／讀者提供
警方表示，獲報火警後立即派員到場交管疏導並協助消防隊管制現場。圖／警方提供
