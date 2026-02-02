影／撞上百年古蹟！彰化清水岩寺石欄杆被撞毀 7旬駕駛暈眩肇事
彰化縣社頭鄉縣定古蹟清水岩寺今天中午發生一名女信徒駕車暴衝撞壞百年石欄杆，衝到上方綠地卡住進退不得，清水岩寺總幹事陳慶福說，幸好女駕駛沒受傷，至於賠償問題廟方將再研究。
女信徒撞毀石欄杆肇事影音隨即曝光，75歲楊姓婦人今天中午駕車要到清水岩寺參拜，才開車進廟埕，車竟直接撞毀百年石欄杆，衝到上方綠地，由於碰撞聲相當大，也嚇壞其他信眾。
社頭鄉代會主席、清水岩寺總幹事陳慶福說，他們聽到很大碰撞聲，趕緊出來了解，就看到女駕駛也嚇到臉部發青，幸好人沒受傷，女駕駛說她也不知為何車子會往前暴衝。
警方初步調查，自小客車駕駛楊姓婦人表示因突然暈眩，而自撞清水岩寺石欄杆圍牆，楊婦酒測值為零，真正肇事原因釐清中。
清水岩寺已有近三百年歷史，是台灣最早供奉三寶佛的寺廟，與虎山岩、碧山岩合稱中部三大名岩。由於楊婦撞壞的是百年石欄杆，一旁民眾也議論紛紛說「這可賠不起了」。
陳慶福說，沒人受傷最重要，畢竟女駕駛也是信徒來拜拜，後續要看有沒有保險理賠等，廟方會請工匠來討論修繕問題。
