台南西港透天厝火警 屋內大量雜物燃燒幸無傷亡

台南市西港區後營里一間透天厝民宅，今天下午發生火災，消防人員到場發現屋內堆放大量垃圾雜物燃燒，其中還有鞭炮；幸好屋內人員及時撤出，火勢也未擴大延燒。

台南市政府消防局下午5時4分接獲報案，西港區後營里發生透天厝住宅火警，屋內疑似有1人受困，陸續調派14部各式車輛、27名人員前往救援，抵達後發現為屋內垃圾等雜物燃燒，屋內人員已疏散，立即出水搶救。

消防人員灌救過程中發現屋內堆放大量雜物，其中還有鞭炮，造成3層樓建物全面燃燒，經以戶外布線阻隔，未造成擴大延燒；並在火勢侷限後進入屋內搜索，確認無人員受困。

台南市消防局表示，火勢於下午5時49分獲得控制，確切起火原因及財物損失待調查釐清。