獨／高雄男大生勇救遭爆打老夫妻 市府明公開表揚、一家人將出席

高市環保局清潔隊馬姓員工上月底騎單車逆向高市惠民捷道，暴打行人70歲林姓男子及其妻子，簡姓男大生路過相救，和馬男扭打負傷將他壓制扭送警方；簡男英勇事蹟的影片在網路流傳逾10萬人按讚，成流量密碼；市府因簡男英勇行為明早將在市政會議上公開表揚；據了解，簡男和女友及父母一家人均將出席。

就讀中部某大學資工系的簡姓男大生（21歲）昨天上午出面接受媒體採訪，雖已事隔3天，但雙手、臉頰和眼皮仍貼著膠帶，臉上仍清楚可見動手打人的馬姓男子留下的指甲抓痕及用安全帽K他留下的傷勢。

簡男昨陳述當天事發經過指，當天下午4時許騎機車載女友看醫生，路過楠梓區惠民捷道人行道時，見馬男動手打老先生，因見老先生滿臉是血，先請女友報警，當時老先生看起來很需要幫助，且他們呼救聲太大了，如果不過去救人，對不起自己。

簡男說，當時他先上前想幫老先生擋一下，請對方（指馬男）冷靜不要亂來，結果對方走過來打他，當下他立即反應先將馬男壓制在地，壓了近10分鐘，後警方到場。