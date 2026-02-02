28歲葉姓男子駕駛大貨車，疑似未保持安全距離，撞擊前方63歲湯姓男子駕駛之營半聯結車。圖：讀者提供

國道1號南向49.3公里桃園路段今(2)日中午12時13分許發生車禍，28歲葉姓男子駕駛大貨車，疑似未保持安全距離，撞擊前方63歲湯姓男子駕駛之營半聯結車，警消獲報立即趕抵現場，發現葉男受困車內，經消防人員協助脫困後，送往敏盛醫院治療，所幸沒有生命危險。

葉男一度受困車內，經消防人員協助脫困後，送往敏盛醫院治療，所幸沒有生命危險。圖：讀者提供

國道警方說明，當時前方車流回堵，葉男疑似未保持安全距離，撞擊前方由湯男駕駛的營半聯結車肇事，葉男受困車內，經警消救出後送敏盛醫院，其頭部及手腳有擦挫傷，幸無生命危險。經實施酒測檢查，當事人酒測值皆為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

葉男疑似未保持安全距離，撞擊前方由湯男駕駛的營半聯結車肇事。圖：讀者提供

警方呼籲，用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

本文章來自《桃園電子報》。原文：國1桃園段大貨車追撞！車頭變形駕駛一度受困