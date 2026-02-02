快訊

高市環保局清潔工爆打老夫妻和出手相救男大生 檢方無保請回理由曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市環保局清潔隊員工姓男子上月底騎單車逆向在高市惠民捷道，擦撞行人70歲林姓男子及其妻子，竟揮拳暴打林男，妻喊救命，簡姓男大生路過相救，和馬男扭打負傷將他壓制；馬男被依傷害罪現行犯送辦，事後無保請回；檢方今指，因移送卷證無法看出被告身分，檢察官認無強制處分之必要，諭知無保請回。

轄區楠梓警分局表示，受傷的林男夫妻及簡姓男大生均對馬男提出傷害告訴，馬男也對簡男提告，全案依法移送橋頭地檢署偵辦。

橋頭地檢署指出，因當時從移送卷證，無法看出被告身分，被告是事後被民眾發現不是初犯，檢察官依卷證資料認無強制處分之必要，因此諭知訊畢請回。

這起英勇救人事蹟發生在上月底下午4時許，當時55歲馬姓男子騎乘電動自行車逆向行駛於楠梓區惠民捷道人行道上，不慎碰撞徒步經過該處的行人70歲林姓男子，雙方發生口角。

林男和妻子想報警，馬男聽聞二話不說，對林男連續揮拳暴打，林男的64歲梁姓妻子勸架亦遭推打，馬男不顧林男年邁，數度揮拳朝林的臉部狂毆，梁妻喊救命，當時就讀中部某大學的21歲的簡姓男大生放寒假返回高雄家，騎機車載女友去看醫生，路過見林男遭暴打滿臉是血已無力還手，於是請女友先報警，自己持安全帽上前勸阻。

當時馬男不聽勸，仍持續揮拳打林男，簡男出言制止，後馬男竟衝到簡男面前，雙方發生扭打，簡男臉、手遭馬男用指甲抓傷、安全帽K傷將馬壓制在地，10分鐘後警消趕抵處理。

救護員替林男夫妻檢傷，林男臉部挫傷、梁妻腰部挫傷，簡男則臉及肢體多處擦挫傷，打人的馬男則頸部和胸部挫傷；警方當場依傷害罪現行犯將馬男帶回，依法送辦。

事後馬男身分被網友起底，曾在街頭騎Youbike與轎車駕駛發生行車糾紛，堵住對方去路，從背包拿出磚塊叫囂，後警方到場，裝病倒地，後雙方互不提告；此外，並傳出馬男是環保局清潔隊員工；環保昨證實馬男確為楠梓分隊清潔隊員工，認其行事不當，將送職工考核會議處並先暫停勤務執行。

高市環保局清潔隊員工馬姓男子上月底騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男；簡姓男大生路過出面相救與馬男扭打。圖／取自網路社群Threads
高市環保局清潔隊員工馬姓男子上月底騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男；簡姓男大生路過出面相救與馬男扭打。圖／取自網路社群Threads
高市環保局清潔隊員工馬姓男子上月底騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男。圖／取自網路社群Threads
高市環保局清潔隊員工馬姓男子上月底騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男。圖／取自網路社群Threads
高市環保局清潔隊員工馬姓男子上月底騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男；簡姓男大生路過出面相救將馬男壓制在地。圖／取自網路社群Threads
高市環保局清潔隊員工馬姓男子上月底騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男；簡姓男大生路過出面相救將馬男壓制在地。圖／取自網路社群Threads
高市環保局清潔隊員工馬姓男子上月底騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男；簡姓男大生路過出面相救。圖／取自網路社群Threads
高市環保局清潔隊員工馬姓男子上月底騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男；簡姓男大生路過出面相救。圖／取自網路社群Threads

