高市環保局清潔工爆打老夫妻和出手相救男大生 檢方無保請回理由曝

高市環保局清潔隊員工馬姓男子上月底騎單車逆向在高市惠民捷道，擦撞行人70歲林姓男子及其妻子，竟揮拳暴打林男，妻喊救命，簡姓男大生路過相救，和馬男扭打負傷將他壓制；馬男被依傷害罪現行犯送辦，事後無保請回；檢方今指，因移送卷證無法看出被告身分，檢察官認無強制處分之必要，諭知無保請回。

轄區楠梓警分局表示，受傷的林男夫妻及簡姓男大生均對馬男提出傷害告訴，馬男也對簡男提告，全案依法移送橋頭地檢署偵辦。

橋頭地檢署指出，因當時從移送卷證，無法看出被告身分，被告是事後被民眾發現不是初犯，檢察官依卷證資料認無強制處分之必要，因此諭知訊畢請回。

這起英勇救人事蹟發生在上月底下午4時許，當時55歲馬姓男子騎乘電動自行車逆向行駛於楠梓區惠民捷道人行道上，不慎碰撞徒步經過該處的行人70歲林姓男子，雙方發生口角。

林男和妻子想報警，馬男聽聞二話不說，對林男連續揮拳暴打，林男的64歲梁姓妻子勸架亦遭推打，馬男不顧林男年邁，數度揮拳朝林的臉部狂毆，梁妻喊救命，當時就讀中部某大學的21歲的簡姓男大生放寒假返回高雄家，騎機車載女友去看醫生，路過見林男遭暴打滿臉是血已無力還手，於是請女友先報警，自己持安全帽上前勸阻。

當時馬男不聽勸，仍持續揮拳打林男，簡男出言制止，後馬男竟衝到簡男面前，雙方發生扭打，簡男臉、手遭馬男用指甲抓傷、安全帽K傷將馬壓制在地，10分鐘後警消趕抵處理。

救護員替林男夫妻檢傷，林男臉部挫傷、梁妻腰部挫傷，簡男則臉及肢體多處擦挫傷，打人的馬男則頸部和胸部挫傷；警方當場依傷害罪現行犯將馬男帶回，依法送辦。