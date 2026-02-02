快訊

17歲少女意外遭機器絞入身亡 台北漁產公司還原案發過程

賴總統明親自主持記者會 說明台美合作進展

中國「漂浮的長城」演練鎖台 外媒曝千艘大陸漁船2度列陣

聽新聞
0:00 / 0:00

委外廠17歲女員工遭機器絞入身亡 台北漁產：配合調查檢視委外管理機制

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北漁產公司在1月31日發生工安意外，委外廠一名17歲謝姓女員工遭機器絞入意外，當場沒有生命跡象。照片為救護車示意圖。聯合報系資料照片
台北漁產公司在1月31日發生工安意外，委外廠一名17歲謝姓女員工遭機器絞入意外，當場沒有生命跡象。照片為救護車示意圖。聯合報系資料照片
台北漁產公司在1月31日發生工安意外，委外廠一名17歲謝姓女員工遭機器絞入意外，當場沒有生命跡象。漁產公司表示，將重新檢視委外管理機制，確保作業安全及符合規範，同時也表達哀悼和不捨，也向家屬致以誠摯慰問。

針對委外保麗龍處理廠在1月31日發生工安事件，漁產公司表示，公司將秉持負責態度，協同委外廠商全力配合檢調及主管機關辦理相關事宜，並將重新檢視委外管理機制，確保作業安全及管理程序符合規範。

漁產公司還原在案發當時，委外廠商和順興科技公司當日下午17時58分現場作業時，發生員工於機器運作過程中遭機器絞入意外，意外事故發生時，管理員立即關閉電源，進行現場搶救，隨即通報119並於18時07分通報漁產公司。

隨後，漁產公司接獲公報，啟動內部應變機制，董事長及總經理於18時40分趕抵現場了解情況，並指示全力配合後續處理。

另外，有關權責部分，漁產公司表示，和順興科技公司是在115年「保麗龍處理」經公開招標作業得標，並於民國114年12月12日完成簽約，漁產公司僅提供作業場域，相關機器設備、操作管理及人員聘用指揮，均由得標廠商辦理。

同時，契約也明定得標廠商需於履約期間辦理專業責任險、雇主意外責任險、商業火災保險，以及投保勞工就業相關保險，並由得標廠商指定現場管理員負責人員調度及作業管理事宜。

漁產公司表示，漁產對於得標廠商的督導作為，是從契約起始日即針對法規規範及契約要求的相關保險及作業準則，要求和順興公司人員落實執行，同時每天進行例行性作業巡查，分別為6時30分、10時30分及19時，確認委外廠商依照作業規範於工作時間內執行保麗龍處理作業。

漁產公司也說，在保全巡查部分是每2小時一次，確認廠區安全與突發狀況排除。

保險 機制 保麗龍

延伸閱讀

高雄台塑林園廠傳工安意外 3工人儲槽內油漆疑中毒送醫

台塑高雄林園廠傳工安意外！3員工密閉桶槽油漆 昏迷送醫搶救

影／黑煙烈熖竄天際！嘉市保麗龍工廠火警 消防局急馳控制火勢

五股工安意外 19歲工人搬運石雕遭砸破頭送醫不治

相關新聞

委外廠17歲女員工遭機器絞入身亡 台北漁產：配合調查檢視委外管理機制

台北漁產公司在1月31日發生工安意外，委外廠一名17歲謝姓女員工遭機器絞入意外，當場沒有生命跡象。漁產公司表示，將重新檢...

馬偕醫院職員失控站6樓露台 警消出手緊抓大喊：你給我進來！

台北馬偕醫院今早有1名男職員上網發文控訴遭霸凌後獨自待在該院福音樓6樓，警、消及院方人員介入後發現該男在6樓梯間露台處，...

高雄台電高壓電纜工程怪手翻覆 橫躺要道駕駛受輕傷

高雄中華一路正進行台電地下電纜工程，今下午3時許傳出挖土機（怪手）翻覆，整輛機具橫躺路中央，交通受阻，挖土機23歲黃姓駕...

嘉義市男嬰清晨呼吸急促猝死 檢警排定周三解剖釐清死因

嘉義市有名未滿周歲男嬰昨天清晨被母親發現呼吸急促，隨即失去心跳，送往嘉義基督教醫院急救後仍宣告不治。由於男嬰身體表面沒有...

國道湖口服務區路段轎車自撞翻覆 駕駛送醫急救中

國道一號湖口服務區路段今天下午3點發生自撞事故，一輛小貨車行經國道一號87.3公里處時，不明原因自撞外側護欄並翻覆，男駕...

苗栗卓蘭苗52線道路兩車碰撞 4人受傷送醫

徐姓男子駕駛小客車由苗52線道路往鯉魚潭水庫行駛，行經507高地附近時，疑因跨越雙黃線行駛至對向車道，與鄧姓女子駕駛的小...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。