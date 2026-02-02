委外廠17歲女員工遭機器絞入身亡 台北漁產：配合調查檢視委外管理機制

台北漁產公司在1月31日發生工安意外，委外廠一名17歲謝姓女員工遭機器絞入意外，當場沒有生命跡象。照片為救護車示意圖。聯合報系資料照片 台北漁產公司在1月31日發生工安意外，委外廠一名17歲謝姓女員工遭機器絞入意外，當場沒有生命跡象。漁產公司表示，將重新檢視委外管理機制，確保作業安全及符合規範，同時也表達哀悼和不捨，也向家屬致以誠摯慰問。

針對委外保麗龍處理廠在1月31日發生工安事件，漁產公司表示，公司將秉持負責態度，協同委外廠商全力配合檢調及主管機關辦理相關事宜，並將重新檢視委外管理機制，確保作業安全及管理程序符合規範。

漁產公司還原在案發當時，委外廠商和順興科技公司當日下午17時58分現場作業時，發生員工於機器運作過程中遭機器絞入意外，意外事故發生時，管理員立即關閉電源，進行現場搶救，隨即通報119並於18時07分通報漁產公司。

隨後，漁產公司接獲公報，啟動內部應變機制，董事長及總經理於18時40分趕抵現場了解情況，並指示全力配合後續處理。

另外，有關權責部分，漁產公司表示，和順興科技公司是在115年「保麗龍處理」經公開招標作業得標，並於民國114年12月12日完成簽約，漁產公司僅提供作業場域，相關機器設備、操作管理及人員聘用指揮，均由得標廠商辦理。

同時，契約也明定得標廠商需於履約期間辦理專業責任險、雇主意外責任險、商業火災保險，以及投保勞工就業相關保險，並由得標廠商指定現場管理員負責人員調度及作業管理事宜。

漁產公司表示，漁產對於得標廠商的督導作為，是從契約起始日即針對法規規範及契約要求的相關保險及作業準則，要求和順興公司人員落實執行，同時每天進行例行性作業巡查，分別為6時30分、10時30分及19時，確認委外廠商依照作業規範於工作時間內執行保麗龍處理作業。

漁產公司也說，在保全巡查部分是每2小時一次，確認廠區安全與突發狀況排除。