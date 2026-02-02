冬季慎防一氧化碳中毒 115年已5件18人送醫

快訊

中央社／ 台北2日電

受大陸冷氣團影響，近日天氣偏冷。根據消防署最新統計，全國今年一氧化碳中毒共5件、18人送醫，其中北市內湖區一家4口昨晚洗澡中毒，疑因住家熱水器未安裝強制排氣管釀禍。

中央氣象署今天表示，受大陸冷氣團影響，各地早晚偏涼冷，玉山氣象站昨天和今天清晨6時起都降雪。

受天冷影響，根據內政部消防署今天最新統計資料顯示，全國今年一氧化碳中毒案例總件數為5件，所幸無人死亡，但也導致共18人送醫。

分別為新北1月3日有1件、3人送醫，高雄市1月8日有1件、4人送醫，高雄市1月10日有1件、4人送醫，桃園市1月16日1件、3人送醫，台北市2月1日有1件、4人送醫。

其中，北市一案為台北市消防局昨天清晨5時22分獲報，內湖區內湖路三段115巷某處民宅的女住戶洗澡後開始抽搐且呼吸困難，立即出動消防車1輛、救護車2輛和8人到場處理，現場監測到一氧化碳含量數值為70ppm。

經查現場不適患者共一家4人，分別為一對父母和年幼子女，除女住戶意識不清外，其餘3人都意識清醒，隨即緊急送醫治療；現場經通風後偵測一氧化碳數值為零，並確認其他樓層住戶都安全且無不適。

消防人員檢視發現，這起事件應為「熱水器安裝不當」而釀禍，經查現場為4層樓建物，住家熱水器安裝於4樓陽台且以塑膠板封起，並未安裝強制排氣管。

消防局透過臉書發文提醒，冬季為一氧化碳中毒高峰期，天氣寒冷門窗緊閉，易造成一氧化碳蓄積，常見肇因包括瓦斯熱水器裝設於陽台加蓋、室內通風不良空間，加上門窗緊閉，導致廢氣無法排出。

消防局呼籲，民眾務必注意通風並正確安裝及使用燃氣熱水器，若因環境限制必須裝在室內或加蓋陽台，請務必選用「強制排氣型」熱水器，以避免憾事再次發生，使用時也要記得開窗，讓室內外空氣流動。

另外，使用便攜式燃氣設備卡式爐雖然方便，但絕對不可在密閉或通風不良的室內空間使用，例如關門關窗的房間、帳篷內、車內或陽台加蓋處，使用時務必保持良好通風，避免搭配過大鍋具或覆蓋爐體，並遠離易燃物品。

消防局提到，由於一氧化碳無色無味極易被忽略，請民眾謹記5點預防措施，以守護居家安全。首先，在家使用熱水器時，務必保持室內通風良好；其次，熱水器應安裝於室外或半戶外通風良好處，或加裝強制排氣管至戶外。

以及，安裝燃氣熱水器時，應委由領有合格技術士證書的燃氣熱水器及配管承裝業者辦理，確保施工品質與用氣安全；定期檢查燃氣設備與排氣管線是否老舊、阻塞或脫落；若出現頭暈、噁心、嗜睡、胸悶等疑似一氧化碳中毒症狀，請立即停止使用設備、開窗通風並迅速至室外求助，並撥打119。

消防局說，民眾若在室內突然感到頭暈、噁心、嘔吐、呼吸或脈搏加速、四肢無力等情況，請立刻警覺可能是一氧化碳中毒，應立即關閉燃氣設備、打開門窗通風，並撥打119求助，爭取黃金救援時間。

消防局表示，為鼓勵市民改善居家環境，現正推動「燃氣熱水器遷移或更換補助」，經消防人員居家訪視判定具中毒風險且符合資格者，一般住戶每戶補助新台幣3000元，低收入戶補助最高可達1萬2000元，補助名額有限、額滿為止。

