嘉義市男嬰清晨呼吸急促猝死 檢警排定周三解剖釐清死因
嘉義市有名不到2歲男嬰昨天清晨被母親發現呼吸急促，隨即失去心跳，送往嘉義基督教醫院急救後仍宣告不治。由於男嬰身體表面沒有明顯外傷，初步排除虐兒可能，嘉義地檢署安排周三解剖，以釐清確切死因。
檢警表示，男嬰於昨天清晨7時許，在嘉義市住處房內嬰兒床上，被母親發現呼吸不順並立即施以CPR心肺復甦術急救、撥打119求援。嘉義市消防局救護人員獲報趕抵現場接手處置，並迅速將男嬰送往嘉義基督教醫院搶救，仍不幸於昨天上午8時42分宣告死亡。
初步調查，男嬰年齡1歲9個多月，平時由家人照顧。事發後警方到場勘查，並未發現住家現場有打鬥或異常痕跡。鑑識人員觀察男嬰遺體，確認並無受虐或其他外傷跡象。警方隨後報請嘉義地檢署進行刑事相驗。
檢察官今天完成初步相驗程序，考量男嬰年齡尚幼且死因不明，為慎重起見，決定排定於2月4日周三上午由法醫進行解剖。待解剖報告出爐後，才能釐清男嬰是因病猝死或其他生理因素導致悲劇發生。
