新北警連破2賭場 棋牌社涉籌碼換現金19人遭法辦

中央社／ 新北2日電

春節前新北警方加強掃蕩賭場，汐止警發現一間德州撲克館涉非法賭博，突襲逮捕10人查扣逾30萬元。新店警日前也抓到棋牌社涉以籌碼兌換現金，查獲負責人及賭客共19人送辦。

新北市警察局汐止分局今天指出，近期鎖定轄內福德一路141巷內一處德州撲克館疑似有賭博，經蒐證多日後聲請搜索票獲准，1月31日晚間員警破門突襲，當場破獲德州撲克賭場，查獲負責人31歲林姓男子、荷官34歲蘇姓男子及賭客8人，合計共10人，現場查扣新台幣30萬8000元、賭具及監視器主機1台等證物。

據了解，該德州撲克館去年9月對外營業，假借推廣德州撲克運動之名，供人入內賭博，以合法掩護非法。警方表示，賭場甚至裝設監視器監控周遭環境，躲避警方查緝，但仍被警方攻堅查獲。林男、蘇男警詢後依刑法聚眾賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦，8名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

另新店警分局近期也破獲一處賭場，新店區中興路一間棋牌社以「清潔費」為名向賭客按桌收費，並主動詢問賭客「要打多少底」，依賭資金額發放籌碼，賭局結束後賭客再以籌碼兌換現金。

警方蒐證後，1月29日晚間8時許持搜索票突襲，當場抓到賭客以籌碼兌換現金賭博，查獲負責人及賭客共19人，查扣現金11萬餘元、7個電動麻將桌等證物，全案依賭博罪嫌移送台北地檢署偵辦。

德州撲克 賭博 籌碼

