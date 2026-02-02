苗栗卓蘭苗52線道路兩車碰撞 4人受傷送醫

徐姓男子駕駛小客車由苗52線道路往鯉魚潭水庫行駛，行經507高地附近時，疑因跨越雙黃線行駛至對向車道，與鄧姓女子駕駛的小客車發生碰撞，兩車駕駛及乘客共有4人送醫，幸無生命危險，車禍發生原因和責任有待調查釐清。

苗栗縣警局大湖分局卓蘭分駐昨天下午16時33分許獲報報案，卓蘭鎮苗52線507高地附近路段有自小客車事故，雙方駕駛與乘客有4人受傷送醫，警方到場後立即協助管制疏導交通。

警方初步調查，35歲徐姓男子當時駕車由苗52線往鯉魚潭水庫方向行駛，行經約507高地附近時，疑似跨越雙黃線行駛至對向車道，迎面撞擊另一方由50歲鄧姓女駕駛的小客車，兩車車頭、車身多處毀損，雙方駕駛與乘客都無明顯外傷且意識清楚，但因撞擊後感覺身體不適，經救護人員送醫治療，雙方駕駛經酒測，並無酒駕，徐男跨越雙黃線違規部分將依道路交通管理處罰條例製單舉發，可處600元以上1800元以下罰鍰。