基隆搭錯車衝突 乘客控司機掐頸、業者指遭粗口

中央社／ 基隆2日電

謝姓男子今天表示，原本要搭基隆市公車不慎搭到國道客運，司機態度差還掐他頸部，將決定是否提告；業者說，乘客下車時罵髒話激怒司機而發生衝突，會保留證據，維護司機權益。

謝姓男子接受媒體聯訪表示，他和3名友人1月31日在基隆信一、義七路口，想搭公車到信二立體停車場，但搭到大都會汽車客運股份有限公司營運的2088線，上車刷卡發現車資過高，詢問司機得知車要開往台北市。

謝姓男子說，他委婉向司機表達，非當地人而搭錯車，能否在合法站點下車，司機態度很差說：「你看不懂字嗎？」依規定無法讓他下車，還拍打方向盤破口大罵，當他回應要客訴時，司機又回：「你告啦！」

謝姓男子表示，客運停靠二信循環站時，他踏出車門時隨口罵出1字髒話，但未針對任何人，司機竟不顧乘客安危，衝下車掐他頸部，拉扯過程中包包還被扯壞，司機報警處理，他也到醫院驗傷，將視業者處理情形再決定是否提告。

大都會客運表示，車輛抵達二信循環站時（只可載客、不可下車），4名乘客趁其他乘客要上車時強行衝下車，其中2人甚至未刷卡，謝姓男子下車時罵司機髒話，激怒司機而發生衝突。

大都會客運說，2088線為國道客運，不可非法短端載客，司機依法規無法同意短端載客，而乘客強行下車十分危險，可能會造成其他乘客受傷，對乘客罵髒話激怒司機導致發生衝突，將保留證據以維護司機權益，並輔導司機以維護乘客安全。

國道客運 衝突

