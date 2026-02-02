聽新聞
0:00 / 0:00
馬偕醫院職員失控站6樓露台 警消出手緊抓大喊：你給我進來！
台北馬偕醫院今早有1名男職員上網發文控訴遭霸凌後獨自待在該院福音樓6樓，警、消及院方人員介入後發現該男在6樓梯間露台處，聯繫家屬介入勸說後，中午時分將其拉進室內並施予安全防護措施，進行醫療評估，詳情待釐清。
警方表示，轄區中山分局中山二派出所獲報後到場維持秩序，該男情緒激動，獨自站立露台邊緣，員警配合消防及院方人士進行管制，協助聯繫該男家屬到場，所幸該男在眾人勸說安撫下降低戒心，警消趁其不備一擁而上，順利將其從危險邊緣拉回。
相關影像顯示，警消出手緊抓男子手部，大喊「你給我進來！」，該男則試圖掙脫，場面十分緊張；警方指出，現場狀況解除後，為確保男子生命安全，員警當場依警察職權行使法對其施以保護管束，後續交由醫護人員進行治療評估，並由院方釐清詳情。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言