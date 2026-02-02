快訊

始源也到金寶山了！ S媽忍不住大聲哭喊「寶貝妳重生了」

自營跟外資大砍 台股下跌439.72點、三大法人賣超535億元

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財運強盛」：賺進大把收益

推筒子麻將賭場藏身鐵皮屋 大園警查扣逾150萬元賭資、籌碼

桃園電子報／ 桃園電子報

421771 0
桃園市大園警分局逮捕賭場工作人員3人及帶回賭客32人，當場查扣賭資105萬6400元、抽頭金(籌碼)51萬7800元。圖：讀者提供

為淨化春節期間治安，杜絕非法賭博引發後續社會案件，桃園市大園警分局執行雷霆除暴專案，針對轄內賭博案件加強查緝，於昨(1)日凌晨1時許在大園區破獲一深藏鐵皮屋內之職業大賭場，逮捕賭場工作人員3人及帶回賭客32人，當場查扣賭資105萬6400元、抽頭金(籌碼)51萬7800元，全案分別依刑法賭博罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，並依社會秩序維護法裁處。

421770 0
大園分局查扣賭資105萬6400元、抽頭金(籌碼)51萬7800元、賭具一批、K盤(含刮卡)3個、監視器主機1台、監視器鏡頭2個、無線電2台。圖：讀者提供

大園分局督察組日前接獲民眾提供賭博情資，經多日縝密蒐證與跟監，掌握具體事證後，報請桃園地方法院核發搜索票，於2月1日凌晨1時許，會同保安警察大隊霹靂小組動員優勢警力攻堅，在大園區一處偏僻鐵皮屋，一舉瓦解該推筒子麻將職業大賭場。警方於現場查獲由游男等3人所經營之職業賭場，並查獲賭客32人，合計35人到案。當場查扣賭資105萬6400元、抽頭金(籌碼)51萬7800元、賭具一批、K盤(含刮卡)3個、監視器主機1台、監視器鏡頭2個、無線電2台。全案經調查後，賭場負責人游男等3人依涉嫌刑法賭博罪移送桃檢偵辦；賭客32人則依違反社會秩序維護法裁處。

大園分局呼籲，農曆春節將至，治安維護為首要任務，警方將持續加強針對各類不法案件的查緝力道，貫徹「治安平穩、交通順暢、民眾安心」目標，守護市民生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：推筒子麻將賭場藏身鐵皮屋 大園警查扣逾150萬元賭資、籌碼

延伸閱讀：

  1. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海
  2. 台電興建觀園變電所 滿足航空城與大矽谷產業鏈電力

賭場 賭博 籌碼

延伸閱讀

天九牌賭場藏身鐵皮工廠 樹林警趁夜掃蕩活逮17人

桃園八德汽修廠大火 鐵皮屋焚毀幸無人傷亡

​影／偽裝信徒當報馬仔、專車接送躲查緝 桃園平鎮警瓦解地下賭場

超商1張紙成救星！印尼男手機掉計程車上急壞 大園警神速尋獲

相關新聞

員工情緒失控揚言吞100顆安眠藥無痛墜樓 馬偕醫院最新回應

台北市馬偕醫院今天上午傳出一位民眾PO文到各網路平台，控訴自己被院方霸凌，文末表示他已經站在馬偕醫院福音樓6樓，「有10...

北市信義區混凝土車撞自行車 女騎士遭捲車底輾斃

台北市信義區發生死亡車禍，52歲張姓女子今上午近11時騎乘自行車經光復南路、文昌街口，遭55歲陳姓男子駕駛混凝土攪拌車撞倒捲進車底輾過，消防隊獲報趕抵現場，發現張已明顯死亡，未送醫；警方初步了解，混凝土車從路旁駛離，陳疑因視線死角，未注意前方自行車，肇事原因仍待調查。

影／驚險畫面曝！高雄聯結車載5根40噸鋼軸 駕駛急煞全滾落　

張姓男子今天近午時分駕聯結車後載5根各約8噸重的鋼軸，行經高市博學路，疑因前方大貨車和中間轎車突減速，張男未保持安全車距...

馬偕醫院職員失控站6樓露台 警消出手緊抓大喊：你給我進來！

台北馬偕醫院今早有1名男職員上網發文控訴遭霸凌後獨自待在該院福音樓6樓，警、消及院方人員介入後發現該男在6樓梯間露台處，...

高雄台電高壓電纜工程怪手翻覆 橫躺要道駕駛受輕傷

高雄中華一路正進行台電地下電纜工程，今下午3時許傳出挖土機（怪手）翻覆，整輛機具橫躺路中央，交通受阻，挖土機23歲黃姓駕...

推筒子麻將賭場藏身鐵皮屋 大園警查扣逾150萬元賭資、籌碼

為淨化春節期間治安，杜絕非法賭博引發後續社會案件，桃園市大園警分局執行雷霆除暴專案，針對轄內賭博案件加強查緝…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。