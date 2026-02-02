員工情緒失控揚言吞100顆安眠藥無痛墜樓 馬偕醫院最新回應

台北市馬偕醫院今天上午傳出一位民眾PO文到各網路平台，控訴自己被院方霸凌，文末表示他已經站在馬偕醫院福音樓6樓，「有100顆安眠藥，將無痛跳樓」，還附上站在6樓俯瞰的照片為證，經查是馬偕醫院職員，消防隊稍早趕到現場，最終情況解除，該位民眾則送醫治療。

對此，馬偕醫院表示，該院員工今天上午因情緒問題揚言跳樓，經院內人員善意勸導後已安全救出。而該名員工所訴說的遭院方霸凌等事件，為於三年前的霸凌與性平等相關案件，目前均已完成調查並已釐清結案，包括醫師、主管、心理師及牧師等均對該員輔導、關懷及訪視時間，也已長達三年多，最近一期會談日期為上周一(1/26)，當時員工情緒尚稱穩定，但未涉及其個人健康問題。

但今天上午在非預期情況下，該員採取激烈行動，經過勸導已確保該員安全並就醫治療，基於該員之健康情況，因涉及病人隱私保護，本院不予進行發言。院方對該員持續性輔導與關心的立場一直未變，將再由醫師進行專業評估，提供充分且完善的醫療協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980