男購物未付錢當店員面拿走商品 嘉檢依搶奪起訴

邱姓男子被控去年11月間至嘉義市某百貨行購物，結帳後未付錢，就取走物品，因邱男曾因以同樣手法遭判刑確定，嘉檢偵結，基於趁人不及防備公然奪取物品，依搶奪罪嫌起訴。

據嘉義地檢署起訴書，38歲邱男於去年11月25日上午至嘉義市新民路一家百貨行購物，在拿取商品後，假意至櫃檯結帳，並要購買1個購物袋，待店員結帳後，將商品放入袋中，店員同時告知金額新台幣500餘元。

嘉檢表示，當時邱男未付錢，僅稱「等等再來結帳」等語，就拿著商品往店外走，店員上前要求邱男留下商品，邱男答覆「我不想和你起衝突」等語後，逕自騎機車離開，店員報警，警通知邱男到案說明後，邱男同日返回百貨行付款。

承辦檢方認為，邱男利用與店員之間尚有櫃檯相隔，導致店員不及防備、抗拒機會，當面徒手取走商品後離開商店，可見邱男是趁人不及防備，而公然奪取，符合搶奪罪嫌的構成要件。

檢方表示，邱男曾於112年7月間，在便利超商以同樣犯罪手法搶奪商品，遭判刑確定；且近年來，邱男還涉及多起竊盜案件，可見其法律遵循意識不足，對於刑罰反應力薄弱，因此，除依搶奪罪嫌起訴外，並建請依刑法規定，加重其刑。