影／驚險畫面曝！高雄聯結車載5根40噸鋼軸 駕駛急煞全滾落
小港警分局指出，該起車禍發生在今天中午11時44分許，當時49歲張姓男子駕聯結車沿博學路南往北直行時，疑因前方車輛突然減速，緊急煞車導致板台所載鋼製滾輪軸心數根掉落。
其中一根鋼軸波及路旁停放轎車，造成該車左前保險桿毀損，3根掉落路中央，另一根鋼軸卡在板台上，所幸現場均無人受傷。
警方獲報到場處理，疏導交通、協助清理掉落物，現場於下午1時恢復道路通行；警方對張男施以酒測，無酒駕行為；將依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款汽車裝載時，所載貨物飛散、脫落、掉落，可處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，對張掣單舉發。
