影／驚險畫面曝！高雄聯結車載5根40噸鋼軸 駕駛急煞全滾落　

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

張姓男子今天近午時分駕聯結車後載5根各約8噸重的鋼軸，行經高市博學路，疑因前方大貨車和中間轎車突減速，張男未保持安全車距，緊急煞車，導致板台後方所載鋼軸全數滾落，所幸僅波及其中路邊一輛轎車，無人受傷。

小港警分局指出，該起車禍發生在今天中午11時44分許，當時49歲張姓男子駕聯結車沿博學路南往北直行時，疑因前方車輛突然減速，緊急煞車導致板台所載鋼製滾輪軸心數根掉落。

其中一根鋼軸波及路旁停放轎車，造成該車左前保險桿毀損，3根掉落路中央，另一根鋼軸卡在板台上，所幸現場均無人受傷。

警方獲報到場處理，疏導交通、協助清理掉落物，現場於下午1時恢復道路通行；警方對張男施以酒測，無酒駕行為；將依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款汽車裝載時，所載貨物飛散、脫落、掉落，可處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，對張掣單舉發。

張姓男子今午駕聯結車載5根各約8噸重的鋼軸，行經高市博學路，疑因前方車突減速，張男緊急煞車，所載鋼軸全數滾落馬路。圖／讀者提供
張姓男子今午駕聯結車載5根各約8噸重的鋼軸，行經高市博學路，疑因前方車突減速，張男緊急煞車，所載鋼軸全數滾落馬路。圖／讀者提供
張姓男子今午駕聯結車載5根各約8噸重的鋼軸，行經高市博學路，疑因前方車突減速，張男緊急煞車，所載鋼軸全數滾落馬路。圖／讀者提供
張姓男子今午駕聯結車載5根各約8噸重的鋼軸，行經高市博學路，疑因前方車突減速，張男緊急煞車，所載鋼軸全數滾落馬路。圖／讀者提供
張姓男子今午駕聯結車載5根各約8噸重的鋼軸，行經高市博學路，疑因前方車突減速，張男緊急煞車，所載鋼軸全數滾落馬路。圖／讀者提供
張姓男子今午駕聯結車載5根各約8噸重的鋼軸，行經高市博學路，疑因前方車突減速，張男緊急煞車，所載鋼軸全數滾落馬路。圖／讀者提供
張姓男子今午駕聯結車載5根各約8噸重的鋼軸，行經高市博學路，疑因前方車突減速，張男緊急煞車，所載鋼軸全數滾落，波及一輛轎車。圖／讀者提供
張姓男子今午駕聯結車載5根各約8噸重的鋼軸，行經高市博學路，疑因前方車突減速，張男緊急煞車，所載鋼軸全數滾落，波及一輛轎車。圖／讀者提供
張姓男子今午駕聯結車載5根各約8噸重的鋼軸，行經高市博學路，疑因前方車突減速，張男緊急煞車，所載鋼軸全數滾落馬路。圖／讀者提供
張姓男子今午駕聯結車載5根各約8噸重的鋼軸，行經高市博學路，疑因前方車突減速，張男緊急煞車，所載鋼軸全數滾落馬路。圖／讀者提供

