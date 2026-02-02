快訊

未登記綠初選…基議員許睿慈不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

進喔！白沙屯媽今年北港進香擲筊擇定 4月12日登轎出發共8天7夜

林口寶林路一周2車禍 保時捷、休旅車不約而同都撞瓦斯貨車

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

24歲張男昨午開車行經新北市林口寶林路時疑未靠右行駛，與對向25歲朱男駕駛的載運瓦斯大貨車發生擦撞，朱男擦挫傷所幸無大礙，張男則未受傷。同一處路段上月26日也發生保時捷休旅車與載瓦斯貨車車禍，休旅車駕駛一度受困，所幸僅擦挫傷。

據了解，43歲洪男上月（1月）26日上午8時許駕駛載運瓦斯桶的小貨車，沿寶林路往台61線方向行駛，行經106縣道8.5K處時，與對向67歲謝男駕駛的保時捷休旅車對撞。巨大的撞擊力導致保時捷車身嚴重受損，謝男受困車內。救護人員到場將謝男救出，發現謝男雖無外傷但因驚嚇緊張過度換氣，由救護車送醫觀察。洪男則手臂輕微擦傷不願就醫。

不料同一地點昨天下午再傳事故，24歲張男駕駛休旅車往林口方向行駛時，疑未靠右行駛，與對向25歲朱男駕駛的瓦斯大貨車發生碰撞，休旅車車頭嚴重毀損，所幸張男並未受傷，但駕駛瓦斯車的朱男全身多處擦挫傷，所幸送醫後已無礙。

林口警針對2件車禍4名駕駛進行酒測，發現均無酒駕情形，初步排除酒駕可能，已調閱監視器釐清事故肇責歸屬。

昨天下午一輛休旅車未靠右行駛，與對向瓦斯大貨車發生碰撞。記者黃子騰／翻攝
昨天下午一輛休旅車未靠右行駛，與對向瓦斯大貨車發生碰撞。記者黃子騰／翻攝
上月26日保時捷休旅車與載瓦斯貨車發生車禍。記者黃子騰／翻攝
上月26日保時捷休旅車與載瓦斯貨車發生車禍。記者黃子騰／翻攝

休旅車 林口 保時捷

延伸閱讀

金馬獎座現身警分局前 林口揮毫迎春人潮爆棚

保時捷台中街頭撞上電動滑板車 少年騎上快車道警方要開罰了

國1林口路段休旅車起火駕駛逃出 後方回堵5公里

影／宜蘭救護車對撞休旅車 原本護送1傷患變成5人受傷就醫

相關新聞

北市信義區混凝土車撞自行車 女騎士遭捲車底輾斃

台北市信義區發生死亡車禍，52歲張姓女子今上午近11時騎乘自行車經光復南路、文昌街口，遭55歲陳姓男子駕駛混凝土攪拌車撞倒捲進車底輾過，消防隊獲報趕抵現場，發現張已明顯死亡，未送醫；警方初步了解，混凝土車從路旁駛離，陳疑因視線死角，未注意前方自行車，肇事原因仍待調查。

影／宜蘭吸毒酒駕2次撞車肇逃 攜喪屍煙彈狂奔11公里被逮仍在恍

29歲有吸毒前科的陳男涉嫌酒駕及毒駕，昨天先在宜蘭縣五結鄉撞擊一輛停在路邊貨車，火速肇逃，接著又在壯圍鄉派出所前撞上另輛...

影／驚險畫面曝！高雄聯結車載5根40噸鋼軸 駕駛急煞全滾落　

張姓男子今天近午時分駕聯結車後載5根各約8噸重的鋼軸，行經高市博學路，疑因前方大貨車和中間轎車突減速，張男未保持安全車距...

影／北市松山飲料店遭留1星負評…認出評論者 當街4打1全送辦

台北市松山區寶清街上某飲料店日前遭黃姓男子上網留下1星負評，業者昨晚發現黃男經過，揪出3名親友上前與黃男理論，要求撤評未...

影／未打方向燈被按喇叭嚇到自摔 三重男氣炸返家拿西瓜刀叫囂畫面曝

新北市32歲龔男昨天深夜11時許騎機車行經三重區三和路，因變換車道未打方向燈，後方20歲許姓騎士按喇叭提醒，龔男疑因煞車...

林口寶林路一周2車禍 保時捷、休旅車不約而同都撞瓦斯貨車

24歲張男昨午開車行經新北市林口寶林路時疑未靠右行駛，與對向25歲朱男駕駛的載運瓦斯大貨車發生擦撞，朱男擦挫傷所幸無大礙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。