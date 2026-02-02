林口寶林路一周2車禍 保時捷、休旅車不約而同都撞瓦斯貨車
24歲張男昨午開車行經新北市林口寶林路時疑未靠右行駛，與對向25歲朱男駕駛的載運瓦斯大貨車發生擦撞，朱男擦挫傷所幸無大礙，張男則未受傷。同一處路段上月26日也發生保時捷休旅車與載瓦斯貨車車禍，休旅車駕駛一度受困，所幸僅擦挫傷。
據了解，43歲洪男上月（1月）26日上午8時許駕駛載運瓦斯桶的小貨車，沿寶林路往台61線方向行駛，行經106縣道8.5K處時，與對向67歲謝男駕駛的保時捷休旅車對撞。巨大的撞擊力導致保時捷車身嚴重受損，謝男受困車內。救護人員到場將謝男救出，發現謝男雖無外傷但因驚嚇緊張過度換氣，由救護車送醫觀察。洪男則手臂輕微擦傷不願就醫。
不料同一地點昨天下午再傳事故，24歲張男駕駛休旅車往林口方向行駛時，疑未靠右行駛，與對向25歲朱男駕駛的瓦斯大貨車發生碰撞，休旅車車頭嚴重毀損，所幸張男並未受傷，但駕駛瓦斯車的朱男全身多處擦挫傷，所幸送醫後已無礙。
林口警針對2件車禍4名駕駛進行酒測，發現均無酒駕情形，初步排除酒駕可能，已調閱監視器釐清事故肇責歸屬。
FB留言