條通商圈徹夜飲酒到天亮 2醉漢互毆友人險拉不住警介入裁罰

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

劉姓、曾姓男子昨與友人在台北市中山區條通商圈徹夜飲酒到天亮，散場時因酒醉爆口角、大打出手，經友人勸阻才罷手，警方獲報到場時，現場已無衝突，詢後仍依社會秩序維護法將2人送辦裁罰。

警方調查，26歲劉男、35歲曾男及數名友人從2月1ㄖ凌晨開始徹夜飲酒，直至當天上午11時許從林森北路107巷某酒吧離開時，劉、曾2人因酒醉爆口角，當街大打出手，其中1人還到一旁撿起樹枝當武器，作勢傷人，所幸周遭3、4名友人上前拉扯勸阻，雙方才罷手。

爭吵聲驚動民眾，警方獲報旋即到場，現場雖已無衝突情事，警方仍查出2人互毆，將相關人員帶返調查。滋事2人因鬥毆導致臉、手擦挫傷，被帶回警所時渾身酒氣但逐漸清醒，坦承互毆始終交代不清衝突原因，經查其餘人員只有勸架未參與鬥毆，警詢後依社會秩序維護法裁罰2人。

警方呼籲，民眾遇有糾紛案件應理性溝通，切勿一時情緒失控，觸犯相關法律。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

劉、曾2人因酒醉爆口角，當街大打出手，其中1人還到一旁撿起樹枝當武器，作勢傷人。圖／警方提供
劉、曾2人因酒醉爆口角，當街大打出手，其中1人還到一旁撿起樹枝當武器，作勢傷人。圖／警方提供

衝突 鬥毆 溝通

相關新聞

北市信義區混凝土車撞自行車 女騎士遭捲車底輾斃

台北市信義區發生死亡車禍，52歲張姓女子今上午近11時騎乘自行車經光復南路、文昌街口，遭55歲陳姓男子駕駛混凝土攪拌車撞倒捲進車底輾過，消防隊獲報趕抵現場，發現張已明顯死亡，未送醫；警方初步了解，混凝土車從路旁駛離，陳疑因視線死角，未注意前方自行車，肇事原因仍待調查。

影／宜蘭吸毒酒駕2次撞車肇逃 攜喪屍煙彈狂奔11公里被逮仍在恍

29歲有吸毒前科的陳男涉嫌酒駕及毒駕，昨天先在宜蘭縣五結鄉撞擊一輛停在路邊貨車，火速肇逃，接著又在壯圍鄉派出所前撞上另輛...

影／驚險畫面曝！高雄聯結車載5根40噸鋼軸 駕駛急煞全滾落　

張姓男子今天近午時分駕聯結車後載5根各約8噸重的鋼軸，行經高市博學路，疑因前方大貨車和中間轎車突減速，張男未保持安全車距...

影／北市松山飲料店遭留1星負評…認出評論者 當街4打1全送辦

台北市松山區寶清街上某飲料店日前遭黃姓男子上網留下1星負評，業者昨晚發現黃男經過，揪出3名親友上前與黃男理論，要求撤評未...

影／未打方向燈被按喇叭嚇到自摔 三重男氣炸返家拿西瓜刀叫囂畫面曝

新北市32歲龔男昨天深夜11時許騎機車行經三重區三和路，因變換車道未打方向燈，後方20歲許姓騎士按喇叭提醒，龔男疑因煞車...

林口寶林路一周2車禍 保時捷、休旅車不約而同都撞瓦斯貨車

24歲張男昨午開車行經新北市林口寶林路時疑未靠右行駛，與對向25歲朱男駕駛的載運瓦斯大貨車發生擦撞，朱男擦挫傷所幸無大礙...

