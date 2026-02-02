條通商圈徹夜飲酒到天亮 2醉漢互毆友人險拉不住警介入裁罰

劉姓、曾姓男子昨與友人在台北市中山區條通商圈徹夜飲酒到天亮，散場時因酒醉爆口角、大打出手，經友人勸阻才罷手，警方獲報到場時，現場已無衝突，詢後仍依社會秩序維護法將2人送辦裁罰。

警方調查，26歲劉男、35歲曾男及數名友人從2月1ㄖ凌晨開始徹夜飲酒，直至當天上午11時許從林森北路107巷某酒吧離開時，劉、曾2人因酒醉爆口角，當街大打出手，其中1人還到一旁撿起樹枝當武器，作勢傷人，所幸周遭3、4名友人上前拉扯勸阻，雙方才罷手。

爭吵聲驚動民眾，警方獲報旋即到場，現場雖已無衝突情事，警方仍查出2人互毆，將相關人員帶返調查。滋事2人因鬥毆導致臉、手擦挫傷，被帶回警所時渾身酒氣但逐漸清醒，坦承互毆始終交代不清衝突原因，經查其餘人員只有勸架未參與鬥毆，警詢後依社會秩序維護法裁罰2人。

警方呼籲，民眾遇有糾紛案件應理性溝通，切勿一時情緒失控，觸犯相關法律。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康