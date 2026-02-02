天九牌賭場藏身鐵皮工廠 樹林警趁夜掃蕩活逮17人

新北市樹林警分局日前接獲情資，轄區內某鐵皮工廠，深夜經常燈火通明、人車出入不斷，疑似經營賭場。警方昨天深夜持搜索票前往該鐵皮工廠突襲掃蕩，當場查獲現場15名賭客及負責人吳姓夫妻共17人，並查扣賭資32萬餘元、抽頭金3200元及天九牌賭具，全案將依刑法賭博罪及社會秩序維護法偵辦和裁罰。

樹林偵查隊長田啓廷表示，賭場負責人吳姓夫婦利用自家開設的鐵皮工廠作為天九牌賭場，自恃該處為工廠區，附近無民宅住戶，工廠一打烊便肆無忌憚大於工廠1樓聚賭，2樓還有卡拉OK休息室供賭客休憩唱歌。賭場開張期間會將鐵門拉下並設有監視器及把風人員，以過濾賭客身分及規避警方查緝。