聽新聞
0:00 / 0:00
天九牌賭場藏身鐵皮工廠 樹林警趁夜掃蕩活逮17人
新北市樹林警分局日前接獲情資，轄區內某鐵皮工廠，深夜經常燈火通明、人車出入不斷，疑似經營賭場。警方昨天深夜持搜索票前往該鐵皮工廠突襲掃蕩，當場查獲現場15名賭客及負責人吳姓夫妻共17人，並查扣賭資32萬餘元、抽頭金3200元及天九牌賭具，全案將依刑法賭博罪及社會秩序維護法偵辦和裁罰。
樹林偵查隊長田啓廷表示，賭場負責人吳姓夫婦利用自家開設的鐵皮工廠作為天九牌賭場，自恃該處為工廠區，附近無民宅住戶，工廠一打烊便肆無忌憚大於工廠1樓聚賭，2樓還有卡拉OK休息室供賭客休憩唱歌。賭場開張期間會將鐵門拉下並設有監視器及把風人員，以過濾賭客身分及規避警方查緝。
樹林警分局長王子雄表示，賭博違背社會善良風俗，助長投機心理，還會進一步衍生治安隱憂，因此警方於春節期間將持續強化治安維護，取締各項非法行為，確保民眾能夠平安快樂過好年。
