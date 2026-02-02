快訊

天九牌賭場藏身鐵皮工廠 樹林警趁夜掃蕩活逮17人

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

新北市樹林警分局日前接獲情資，轄區內某鐵皮工廠，深夜經常燈火通明、人車出入不斷，疑似經營賭場。警方昨天深夜持搜索票前往該鐵皮工廠突襲掃蕩，當場查獲現場15名賭客及負責人吳姓夫妻共17人，並查扣賭資32萬餘元、抽頭金3200元及天九牌賭具，全案將依刑法賭博罪及社會秩序維護法偵辦和裁罰。

樹林偵查隊長田啓廷表示，賭場負責人吳姓夫婦利用自家開設的鐵皮工廠作為天九牌賭場，自恃該處為工廠區，附近無民宅住戶，工廠一打烊便肆無忌憚大於工廠1樓聚賭，2樓還有卡拉OK休息室供賭客休憩唱歌。賭場開張期間會將鐵門拉下並設有監視器及把風人員，以過濾賭客身分及規避警方查緝。

樹林警分局長王子雄表示，賭博違背社會善良風俗，助長投機心理，還會進一步衍生治安隱憂，因此警方於春節期間將持續強化治安維護，取締各項非法行為，確保民眾能夠平安快樂過好年。

新北市樹林警分局昨天深夜持搜索票查緝窩藏在某鐵皮工廠內天九牌賭場，將現場賭客及負責人共17人全部帶回偵辦。記者蔣永佑／翻攝
新北市樹林警分局昨天深夜持搜索票查緝窩藏在某鐵皮工廠內天九牌賭場，將現場賭客及負責人共17人全部帶回偵辦。記者蔣永佑／翻攝
新北市樹林警分局昨天深夜持搜索票查緝窩藏在某鐵皮工廠內天九牌賭場，將現場賭客及負責人共17人全部帶回偵辦。記者蔣永佑／翻攝
新北市樹林警分局昨天深夜持搜索票查緝窩藏在某鐵皮工廠內天九牌賭場，將現場賭客及負責人共17人全部帶回偵辦。記者蔣永佑／翻攝

相關新聞

北市信義區混凝土車撞自行車 女騎士遭捲車底輾斃

台北市信義區發生死亡車禍，52歲張姓女子今上午近11時騎乘自行車經光復南路、文昌街口，遭55歲陳姓男子駕駛混凝土攪拌車撞倒捲進車底輾過，消防隊獲報趕抵現場，發現張已明顯死亡，未送醫；警方初步了解，混凝土車從路旁駛離，陳疑因視線死角，未注意前方自行車，肇事原因仍待調查。

影／宜蘭吸毒酒駕2次撞車肇逃 攜喪屍煙彈狂奔11公里被逮仍在恍

29歲有吸毒前科的陳男涉嫌酒駕及毒駕，昨天先在宜蘭縣五結鄉撞擊一輛停在路邊貨車，火速肇逃，接著又在壯圍鄉派出所前撞上另輛...

影／驚險畫面曝！高雄聯結車載5根40噸鋼軸 駕駛急煞全滾落　

張姓男子今天近午時分駕聯結車後載5根各約8噸重的鋼軸，行經高市博學路，疑因前方大貨車和中間轎車突減速，張男未保持安全車距...

影／北市松山飲料店遭留1星負評…認出評論者 當街4打1全送辦

台北市松山區寶清街上某飲料店日前遭黃姓男子上網留下1星負評，業者昨晚發現黃男經過，揪出3名親友上前與黃男理論，要求撤評未...

影／未打方向燈被按喇叭嚇到自摔 三重男氣炸返家拿西瓜刀叫囂畫面曝

新北市32歲龔男昨天深夜11時許騎機車行經三重區三和路，因變換車道未打方向燈，後方20歲許姓騎士按喇叭提醒，龔男疑因煞車...

林口寶林路一周2車禍 保時捷、休旅車不約而同都撞瓦斯貨車

24歲張男昨午開車行經新北市林口寶林路時疑未靠右行駛，與對向25歲朱男駕駛的載運瓦斯大貨車發生擦撞，朱男擦挫傷所幸無大礙...

