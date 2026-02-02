影／北市松山飲料店遭留1星負評…認出評論者 當街4打1全送辦

台北市松山區寶清街上某飲料店日前遭黃姓男子上網留下1星負評，業者昨晚發現黃男經過，揪出3名親友上前與黃男理論，要求撤評未果便當街圍毆黃男成傷，警方獲報旋即介入逮人，詢後依聚眾鬥毆等罪嫌送辦。

警方調查，年約20歲黃男上網對該店留下1星評價，未說明原因；因其居住附近，曾到店內消費，昨晚10時許經過該店時，年約35歲的業者曾姓女子認出黃男身分，當即上前理論，要求黃男撤下評論，黃男拒絕，雙方爆發口角。

曾女的黃姓丈夫、黃姓女兒和陳姓友人剛好在店內，聞聲而出加入衝突，一言不合之下，黃、陳2人當街毆打留下負評的黃男，曾女及其女兒則在一旁勸架，但也拉扯黃男、不讓他離開。

警方接獲民眾報案後旋即趕赴現場，到場時眾人爭執已消停，仍將現場5人帶返調查；黃男被毆導致臉部、背部擦挫傷，就醫驗傷後提告；涉案4人則坦承犯行，警詢後依聚眾鬥毆、傷害、妨害自由、妨害名譽等罪嫌移送台北地檢署偵辦。