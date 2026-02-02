影／高雄4機車追撞倒一排 肇事男落跑警通知到案辯「有急事」

高市苓雅區上月30日晚間發生4機車連環撞車禍，2男2女騎士追撞倒地，3人身體多處擦挫傷，肇事的林姓男子當時扶起機車火速逃離，傷者友人上網貼文尋求行車記錄器；警方指，已查出林男身分，林稱「當時有急事處理」，會到案說明。

苓雅警分局指出，1月30日晚間6時19分接獲通報指五福一路和光華一路口有機車發生追撞車禍，需警方協助。

警方獲報到場，經瞭解當時王姓女子（24歲）、曾姓女子（31歲）、陳姓男子（39歲）及林姓男子（36歲）於當晚各自騎乘機車，4人同時沿五福一路由西向東行駛，行經五福一路與光華一路口，發生追撞車禍。

肇事的林男隨後起身騎車駛離現場，王女、曾女、陳男等3人手腳多處擦挫傷，所幸君為輕傷，後續自行就醫，3人均無酒駕。