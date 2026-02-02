快訊

未登記綠初選…基議員許睿慈不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

進喔！白沙屯媽今年北港進香擲筊擇定 4月12日登轎出發共8天7夜

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄4機車追撞倒一排 肇事男落跑警通知到案辯「有急事」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市苓雅區上月30日晚間發生4機車連環撞車禍，2男2女騎士追撞倒地，3人身體多處擦挫傷，肇事的林姓男子當時扶起機車火速逃離，傷者友人上網貼文尋求行車記錄器；警方指，已查出林男身分，林稱「當時有急事處理」，會到案說明。

苓雅警分局指出，1月30日晚間6時19分接獲通報指五福一路和光華一路口有機車發生追撞車禍，需警方協助。

警方獲報到場，經瞭解當時王姓女子（24歲）、曾姓女子（31歲）、陳姓男子（39歲）及林姓男子（36歲）於當晚各自騎乘機車，4人同時沿五福一路由西向東行駛，行經五福一路與光華一路口，發生追撞車禍。

肇事的林男隨後起身騎車駛離現場，王女、曾女、陳男等3人手腳多處擦挫傷，所幸君為輕傷，後續自行就醫，3人均無酒駕。

警方當下調閱監視器釐清，鎖定林男身分，通知林男時，林辯稱當時有急事要處理；警方將依違反道路交通管理處罰條例第62條第3項，對林男開出可處3000元以上9000元以下的罰鍰，並吊銷駕照；並依刑法第185條之4肇事逃逸罪，將其函送地檢署偵辦。

高市苓雅區上月30日晚間發生4機車連環撞車禍，2男2女騎士追撞倒地，肇事林男逃逸；圖為事發前路口畫面，紅圈者為林男。圖／讀者提供
高市苓雅區上月30日晚間發生4機車連環撞車禍，2男2女騎士追撞倒地，肇事林男逃逸；圖為事發前路口畫面，紅圈者為林男。圖／讀者提供
高市苓雅區上月30日晚間發生4機車連環撞車禍，2男2女騎士追撞倒地，其中肇事的林男逃離現場；圖為事發後機車倒地畫面。圖／讀者提供
高市苓雅區上月30日晚間發生4機車連環撞車禍，2男2女騎士追撞倒地，其中肇事的林男逃離現場；圖為事發後機車倒地畫面。圖／讀者提供
高市苓雅區上月30日晚間發生4機車連環撞車禍，2男2女騎士追撞倒地，肇事林男逃逸。圖／讀者提供
高市苓雅區上月30日晚間發生4機車連環撞車禍，2男2女騎士追撞倒地，肇事林男逃逸。圖／讀者提供

車禍 監視器 行車記錄器 駕照

延伸閱讀

假借宿睡旁邊…高雄女半夜突變臉 指侵女同事10分鐘挨告

影／高雄機車違規紅燈右轉遭騎士按喇叭示警 不滿追進油站攔人理論

高雄-香港班機發動力不足急折返 國泰航空：按程序檢查、安排乘客轉乘

新北外送員恍神猛撞公車車尾 左腿骨折倒地驚險畫面曝

相關新聞

北市信義區混凝土車撞自行車 女騎士遭捲車底輾斃

台北市信義區發生死亡車禍，52歲張姓女子今上午近11時騎乘自行車經光復南路、文昌街口，遭55歲陳姓男子駕駛混凝土攪拌車撞倒捲進車底輾過，消防隊獲報趕抵現場，發現張已明顯死亡，未送醫；警方初步了解，混凝土車從路旁駛離，陳疑因視線死角，未注意前方自行車，肇事原因仍待調查。

影／宜蘭吸毒酒駕2次撞車肇逃 攜喪屍煙彈狂奔11公里被逮仍在恍

29歲有吸毒前科的陳男涉嫌酒駕及毒駕，昨天先在宜蘭縣五結鄉撞擊一輛停在路邊貨車，火速肇逃，接著又在壯圍鄉派出所前撞上另輛...

影／驚險畫面曝！高雄聯結車載5根40噸鋼軸 駕駛急煞全滾落　

張姓男子今天近午時分駕聯結車後載5根各約8噸重的鋼軸，行經高市博學路，疑因前方大貨車和中間轎車突減速，張男未保持安全車距...

影／北市松山飲料店遭留1星負評…認出評論者 當街4打1全送辦

台北市松山區寶清街上某飲料店日前遭黃姓男子上網留下1星負評，業者昨晚發現黃男經過，揪出3名親友上前與黃男理論，要求撤評未...

影／未打方向燈被按喇叭嚇到自摔 三重男氣炸返家拿西瓜刀叫囂畫面曝

新北市32歲龔男昨天深夜11時許騎機車行經三重區三和路，因變換車道未打方向燈，後方20歲許姓騎士按喇叭提醒，龔男疑因煞車...

林口寶林路一周2車禍 保時捷、休旅車不約而同都撞瓦斯貨車

24歲張男昨午開車行經新北市林口寶林路時疑未靠右行駛，與對向25歲朱男駕駛的載運瓦斯大貨車發生擦撞，朱男擦挫傷所幸無大礙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。