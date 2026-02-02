影／宜蘭吸毒酒駕2次撞車肇逃 攜喪屍煙彈狂奔11公里被逮仍在恍

29歲有 吸毒 前科的陳男涉嫌 酒駕 及毒駕，昨天先在宜蘭縣五結鄉撞擊一輛停在路邊貨車，火速 肇逃 ，接著又在壯圍鄉派出所前撞上另輛小客車，把副駕座車門都掉了，竟再度肇逃。員警逮到陳嫌時人還在恍神，身上被搜出「 喪屍煙彈 」，全案依違反公共危險及毒品罪嫌送辦。

陳男第二次撞車肇逃就位在派出所前，民眾聽到巨大撞擊聲跑出來看，馬上向派出所報案，員警在距離肇事點的下個路口逮人。陳嫌一度拒絕下車，下了車後連站都站不穩，全身酒味，酒測值達每公升0.18毫克，警方還查獲有「喪屍煙彈」之稱的依托咪酯電子煙彈，已依規定採尿送驗，陳嫌坦承酒駕又吸毒。

礁溪警分局調查，昨天中午獲報，位於壯圍鄉富祥路與中央路二段路口有交通事故，到場了解86年次陳姓男子駕駛紅色小客車，撞到停在路邊的小客車，現場無人受傷，警方追查在中央路二段與壯五路口攔查人車。

警方追查發現，陳嫌昨天上午10時許，就先在五結鄉傳藝路段發生交通事故，紅車側車已有毀損還肇事逃逸，被撞的路邊貨車車主今天發現車被撞後報警。

兩起車禍位置相距10幾公里，警方將針對該車駕駛持續追查，若民眾有發現類案件，請盡速撥打報警專線，呼籲駕駛喝酒後千萬別上路，施用毒品、麻醉藥品等致不能安全駕駛嚴重違反刑事法令，切勿心存僥倖，以確保用路人之行車安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康