快訊

周三立春迎馬年…4生肖躲春、3生肖接福 做1事財運開紅盤

西班牙高鐵事故初步報告出爐，軌道斷裂釀45死200傷

遭諷「去中國旅遊的」！ 曹錦輝遲遲不出賽原因曝光

影／宜蘭吸毒酒駕2次撞車肇逃 攜喪屍煙彈狂奔11公里被逮仍在恍

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

29歲有吸毒前科的陳男涉嫌酒駕及毒駕，昨天先在宜蘭縣五結鄉撞擊一輛停在路邊貨車，火速肇逃，接著又在壯圍鄉派出所前撞上另輛小客車，把副駕座車門都掉了，竟再度肇逃。員警逮到陳嫌時人還在恍神，身上被搜出「喪屍煙彈」，全案依違反公共危險及毒品罪嫌送辦。

陳男第二次撞車肇逃就位在派出所前，民眾聽到巨大撞擊聲跑出來看，馬上向派出所報案，員警在距離肇事點的下個路口逮人。陳嫌一度拒絕下車，下了車後連站都站不穩，全身酒味，酒測值達每公升0.18毫克，警方還查獲有「喪屍煙彈」之稱的依托咪酯電子煙彈，已依規定採尿送驗，陳嫌坦承酒駕又吸毒。

礁溪警分局調查，昨天中午獲報，位於壯圍鄉富祥路與中央路二段路口有交通事故，到場了解86年次陳姓男子駕駛紅色小客車，撞到停在路邊的小客車，現場無人受傷，警方追查在中央路二段與壯五路口攔查人車。

警方追查發現，陳嫌昨天上午10時許，就先在五結鄉傳藝路段發生交通事故，紅車側車已有毀損還肇事逃逸，被撞的路邊貨車車主今天發現車被撞後報警。

兩起車禍位置相距10幾公里，警方將針對該車駕駛持續追查，若民眾有發現類案件，請盡速撥打報警專線，呼籲駕駛喝酒後千萬別上路，施用毒品、麻醉藥品等致不能安全駕駛嚴重違反刑事法令，切勿心存僥倖，以確保用路人之行車安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

29歲吸毒犯酒駕，前後兩次撞擊停在路邊的貨車及自小客車，把副駕駛座的紅色車門都撞掉了，還繼續逃，讓人直呼誇張。圖／警方提供
29歲吸毒犯酒駕，前後兩次撞擊停在路邊的貨車及自小客車，把副駕駛座的紅色車門都撞掉了，還繼續逃，讓人直呼誇張。圖／警方提供
29歲吸毒犯酒駕，第二次撞車時，撞掉了紅色車門還掛在被撞車輛旁邊，情節讓人直呼誇張。圖／警方提供
29歲吸毒犯酒駕，第二次撞車時，撞掉了紅色車門還掛在被撞車輛旁邊，情節讓人直呼誇張。圖／警方提供
29歲吸毒犯酒駕，前後兩次撞擊停在路邊的貨車及自小客車，把副駕駛座的紅色車門都撞掉了，還繼續逃，讓人直呼誇張。圖／警方提供
29歲吸毒犯酒駕，前後兩次撞擊停在路邊的貨車及自小客車，把副駕駛座的紅色車門都撞掉了，還繼續逃，讓人直呼誇張。圖／警方提供

交通事故 喪屍煙彈 肇逃 酒駕 吸毒

延伸閱讀

冬令進補藏陷阱！醫警告：小心酒駕風險

喪屍煙彈引糾紛…萬華街頭談判鬥毆1人亡 殺人罪國民法官審理

喝茫了！酒駕衝撞宜蘭歪仔歪橋車毀人傷 涉犯公共危險罪送辦

拒檢衝撞還藏毒！桃警破窗逮人起獲逾百克喪屍菸彈

相關新聞

影／網購雨衣印雲林縣府工務處…網友喊錄取公務員 縣府查已停產12年

有民眾在網路平台發文指購買知名品牌雨衣，到貨卻印有「雲林縣政府工務處」字樣，引起民眾熱議留言「再買頂工安帽=開啟通行無阻...

可打百萬隻！雲林養鴨男淘寶下單 自陸走私1886瓶禽流感疫苗遭起訴

雲林縣地檢署與海巡署偵防分署彰化查緝隊、雲林查緝隊等單位，查獲雲林劉姓養鴨男子，去年利用中國淘寶網，購買大批未經核准的非...

影／未打方向燈被按喇叭嚇到自摔 三重男氣炸返家拿西瓜刀叫囂畫面曝

新北市32歲龔男昨天深夜11時許騎機車行經三重區三和路，因變換車道未打方向燈，後方20歲許姓騎士按喇叭提醒，龔男疑因煞車...

獨／手機有私密影像…嘉義爆監控疑雲 警員與政風主管互告性騷

嘉義市消防局政風室林姓女主管遭指控涉嫌違法監察同事通訊，並利用職務權限取得私密影像性騷擾。報案人李姓員警表示，林姓主管在...

影／宜蘭吸毒酒駕2次撞車肇逃 攜喪屍煙彈狂奔11公里被逮仍在恍

29歲有吸毒前科的陳男涉嫌酒駕及毒駕，昨天先在宜蘭縣五結鄉撞擊一輛停在路邊貨車，火速肇逃，接著又在壯圍鄉派出所前撞上另輛...

救命聲近在咫尺！嘉義市8消防員默契十足 深溝受困婦獲救

昨天傍晚時分，嘉義市興美路排水溝傳來驚惶哀嚎聲，路過民眾查探溝底有名婦人受困1.5公尺深水溝呼喊救命，趕緊向近在咫尺的消...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。