彰化診所疑出現黃牛收費代排隊 衛生局著手調查

彰化某皮膚科診所求診者眾，疑出現排隊黃牛，民眾只需花1500元即可預約看診；彰化縣衛生局今天證實已著手調查，初步了解診所不知情，如收費代排屬實，最高可罰黃牛25萬元。

彰化市彰南路一間皮膚科診所，由於主治醫師曾在台中市教學醫院擔任過主任，開業後吸引不少民眾求診。

由於病患人數太多，診所先停止網路及電話掛號，規定只能現場掛號或約診，去年5月又宣布，平日每時段原本40個現場掛號名額縮減為25個，週六及國定假日則有15個名額。

由於看診人數有限，網路上出現排隊黃牛，稱只要付費即可代排；記者透過網路和1名男子聯絡，男子貼出診所門診時段表，稱只要付新台幣1500元即可代為排隊，不過要先付訂金500元，看診前半小時到場說出通關密語，確認排隊人員後交換排隊，再付尾款。

記者實地前往現場觀察，發現下午2時30分開始的門診，已有10多人在排隊；附近鄰居也說，皮膚科診所生意很好，也曾聽說有排隊黃牛。

彰化縣衛生局長葉彥伯今天接受中央社記者電訪時說，衛生局已著手進行調查，據他們了解，排隊黃牛可能不只1人，但診所不知情。

葉彥伯說，衛福部指代排隊掛號涉違反醫療法中有關醫療廣告規定，若有人收費幫忙排隊掛號，依法最高可處罰鍰新台幣25萬元；在衛生局開始調查後，原本在網路上聲稱可代掛號的男子又在社群帳號表示，幫忙排隊行為和診所無關。