救命聲近在咫尺！嘉義市8消防員默契十足 深溝受困婦獲救
昨天傍晚時分，嘉義市興美路排水溝傳來驚惶哀嚎聲，路過民眾查探溝底有名婦人受困1.5公尺深水溝呼喊救命，趕緊向近在咫尺的消防隊報案。8名消防員獲報後火速衝往現場，成功協助婦人脫困送醫。
消防局第二消防分隊昨天傍晚5時23分接獲民眾報案，在分隊前不遠水溝內有名婦人受困且發出淒厲的哀嚎聲對外求救；分隊隨即派員趕往查看，約1.5公尺深溝有名69歲婦人受困，疑因背部及臀部劇烈疼痛，蜷縮在溝底動彈不得，疼痛哀喊求救。隊員王存孝見狀即跳入水溝評估傷勢，確認婦人意識清楚且生命徵象穩定，排除頸椎受傷疑慮。
小隊長侯閔評隨即指揮救護車到場，並架起雙節梯展開救援。隊員李維軒在溝內配合固定長背板，隨後由羅弘閔、鄭以安、呂侃運、巫政億及役男陳翊丞等4人發揮團隊默契，眾人合力從1.5公尺深的溝底將婦人穩穩抬升至地面，及時送往聖馬爾定醫院治療，所幸沒有大礙。
消防局呼籲，民眾行車應保持安全速限與距離，行經路口時應減速慢行，並隨時注意周遭路況，落實防禦性駕駛以確保安全。
