快訊

遭諷「去中國旅遊的」！ 曹錦輝遲遲不出賽原因曝光

揭密！壽險匯率會計新制 金管會端6大配套讓外界服氣

中壢街頭槍響大作！男疑變造車牌拒檢衝撞 警連開10多槍追緝中

聽新聞
0:00 / 0:00

救命聲近在咫尺！嘉義市8消防員默契十足 深溝受困婦獲救

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

昨天傍晚時分，嘉義市興美路排水溝傳來驚惶哀嚎聲，路過民眾查探溝底有名婦人受困1.5公尺深水溝呼喊救命，趕緊向近在咫尺的消防隊報案。8名消防員獲報後火速衝往現場，成功協助婦人脫困送醫。

消防局第二消防分隊昨天傍晚5時23分接獲民眾報案，在分隊前不遠水溝內有名婦人受困且發出淒厲的哀嚎聲對外求救；分隊隨即派員趕往查看，約1.5公尺深溝有名69歲婦人受困，疑因背部及臀部劇烈疼痛，蜷縮在溝底動彈不得，疼痛哀喊求救。隊員王存孝見狀即跳入水溝評估傷勢，確認婦人意識清楚且生命徵象穩定，排除頸椎受傷疑慮。

小隊長侯閔評隨即指揮救護車到場，並架起雙節梯展開救援。隊員李維軒在溝內配合固定長背板，隨後由羅弘閔、鄭以安、呂侃運、巫政億及役男陳翊丞等4人發揮團隊默契，眾人合力從1.5公尺深的溝底將婦人穩穩抬升至地面，及時送往聖馬爾定醫院治療，所幸沒有大礙。

消防局呼籲，民眾行車應保持安全速限與距離，行經路口時應減速慢行，並隨時注意周遭路況，落實防禦性駕駛以確保安全。

69歲女騎士跌落排水溝受困，嘉市消防二分隊出動8人緊急救援。記者李宗祐／翻攝
69歲女騎士跌落排水溝受困，嘉市消防二分隊出動8人緊急救援。記者李宗祐／翻攝
驚險墜溝瞬間！路人循哀嚎聲及時報案，８消防員協助傷者脫困。記者李宗祐／翻攝
驚險墜溝瞬間！路人循哀嚎聲及時報案，８消防員協助傷者脫困。記者李宗祐／翻攝

排水溝 消防員 嘉義

延伸閱讀

獨／手機有私密影像…嘉義爆監控疑雲 警員與政風主管互告性騷

350公斤男教師倒浴室...8名消防員花20分鐘搬出送醫院 意外原因曝光

嘉義市年貨大街2月6日中央廣場登場 天天抽萬元現金

男子凌晨人車墜入水溝OHCA 緊急送醫不治

相關新聞

影／網購雨衣印雲林縣府工務處…網友喊錄取公務員 縣府查已停產12年

有民眾在網路平台發文指購買知名品牌雨衣，到貨卻印有「雲林縣政府工務處」字樣，引起民眾熱議留言「再買頂工安帽=開啟通行無阻...

可打百萬隻！雲林養鴨男淘寶下單 自陸走私1886瓶禽流感疫苗遭起訴

雲林縣地檢署與海巡署偵防分署彰化查緝隊、雲林查緝隊等單位，查獲雲林劉姓養鴨男子，去年利用中國淘寶網，購買大批未經核准的非...

影／未打方向燈被按喇叭嚇到自摔 三重男氣炸返家拿西瓜刀叫囂畫面曝

新北市32歲龔男昨天深夜11時許騎機車行經三重區三和路，因變換車道未打方向燈，後方20歲許姓騎士按喇叭提醒，龔男疑因煞車...

獨／手機有私密影像…嘉義爆監控疑雲 警員與政風主管互告性騷

嘉義市消防局政風室林姓女主管遭指控涉嫌違法監察同事通訊，並利用職務權限取得私密影像性騷擾。報案人李姓員警表示，林姓主管在...

救命聲近在咫尺！嘉義市8消防員默契十足 深溝受困婦獲救

昨天傍晚時分，嘉義市興美路排水溝傳來驚惶哀嚎聲，路過民眾查探溝底有名婦人受困1.5公尺深水溝呼喊救命，趕緊向近在咫尺的消...

影／汽機車闖平交道每天數百起 保全員呼籲別輕忽後果

今天上午2名機車騎士硬闖台南永康烏水橋平交道，差幾秒就被入站的區間車撞擊到，平交道看守人員表示，這種狀況幾乎天天上演、台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。