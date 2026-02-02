金門查緝走私 查獲未檢驗中國食品近2千公斤

快訊

中央社／ 金門2日電

春節將至，關務署高雄關與福建省調查處啟動市面聯合查緝，於金門某倉庫查獲走私中國香菇約763公斤、未經食品檢驗食品1987公斤，全案依懲治走私條例等移送偵辦。

財政部關務署高雄關今天指出，每逢歲末年初，中國大陸香菇、花生等農產品或食品走私轉售情況頻傳，未經檢疫走私農產品，除恐殘留重金屬或超標農藥，也極易夾帶境外病蟲害進入國境；未經食品檢驗走私大陸產製食品，則可能含有國內禁用防腐劑、人工色素、非法甜味劑或超標重金屬。

高雄關表示，日前於金門某處倉庫內，成功攔截違法收集、囤積大陸香菇763.3公斤，市價約新台幣30萬元以上，及大批未經食品檢驗大陸食品，包括螺獅粉、醬料罐、魷魚條、油栗仁、檳榔乾等共1987公斤，全案涉違反懲治走私條例及海關緝私條例等規定，案貨已全數查扣，移送偵辦中。

高雄關表示，海關持續於邊境攔截走私大陸農產品及未開放進口大陸製食品等，並適時進行跨機關市面查緝，以阻絕不法，呼籲民眾勿購買標示不清或來路不明食品，若發現可疑走私線索，可撥打檢舉專線0800-711117舉報。

