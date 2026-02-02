詭異！龜山移工沒繫安全帶「棄車逃逸」 4人跳進草叢消失
桃園市龜山警分局員警昨(1)日上午6時40分許在龜山區湖山街189巷口，發現一台自小客車乘客未繫安全帶，立即上前盤查，4名外籍移工乘客卻當場棄車逃逸，隨後跳進草叢後消失。經查，該車駕駛為合法外籍移工，至於逃跑移工的身分，以及該車駕駛、乘客是否有涉及不法，尚待警方進一步調查釐清。
龜山派出所表示，巡邏員警發現可疑自小客車乘客均未繫安全帶，依規定示警攔停盤查，然而該車4名乘客外籍移工見狀棄車跳入草叢後逃逸。駕駛經查雖為合法外籍移工，然而駕駛與逃跑乘客是否涉及不法，目前刻正深入追查，釐清案情。
龜山派出所強調，警方將持續嚴正執法，以維護轄區治安。
本文章來自《桃園電子報》。原文：詭異！龜山移工沒繫安全帶「棄車逃逸」 4人跳進草叢消失
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言