影／汽機車闖平交道每天數百起 保全員呼籲別輕忽後果
今天上午2名機車騎士硬闖台南永康烏水橋平交道，差幾秒就被入站的區間車撞擊到，平交道看守人員表示，這種狀況幾乎天天上演、台南每天「幾百個人」這樣，一個差錯就會出人命。永康區民眾表示，平交道欄杆經常被撞斷、車禍就管制交通影響出入。
新市平交道旁住戶則說，最近近闖平交道的人還是很多，但是有稍微減少，應該是因為不時有「檢舉魔人」出沒。他問認識的某國小的老師原本騎機車現在為何騎微型電動車？老師說因騎機車闖新市中正路平交道被人拍照檢舉罰6萬千5百元又扣駕照，只好改買這種不必駕照就可騎的電動車。
台南市原市區有生產路、榮譽街、青年路、實踐街等平交道。縣區有仁德區中正一、虎山與永康區四維、烏水及新市區中正路、光華、民族等平交道。
詢問平交道保全員每個都反映每天都可能有上百人闖平交道，幾乎都是警告鈴響後還要硬衝過去，尤其有些機車騎士還會閃橫桿，萬一摔車後果就不堪設想。
保全員說，單是以機車闖1次罰6萬7千5百元來算，每天檢舉魔人保守100件，1個月台南市就有2億多元闖平交道罰鍰收入，1年就可創造20多億闖平交道的紅單產值，真的很誇張。
還有汽車1次罰7萬4千5百元，撞斷欄杆一口價紅單罰9萬元，還要欄杆修理費2千元、欄杆1支8千元，合計10萬元。
新市中正路平交道保全員指出，從早上6點~晚上23點1天大約有100輛以上的汽機車闖越平交道。只要在各平交道設置科技執法系統，保證每個平交道月入千萬元以上的交通罰鍰收入。
民眾檢舉闖平交道紅單，有的上傳台南鐵路所、有的會上傳平交道轄內分局如歸仁、一分局、二分局、五分局、永康、善化等警分局。永康分局員警說，雖然他們也可開單，但通常會轉給鐵路所去判斷違規狀況。
台鐵人員指出，經常有汽機車強行闖越平交道，導致外物入侵軌道感應器警報響起、發出「火車要來了！請趕快離開，」警告聲。而且這種軌道入侵感應器會連線到離平交道800公尺外的列車駕駛艙，若沒人去按緊急按鈕解除，火車會自動停在離平交道前10公尺觀察，這種情況常導致火車誤點。
