影／未打方向燈被按喇叭嚇到自摔 三重男氣炸返家拿西瓜刀叫囂畫面曝
新北市32歲龔男昨天深夜11時許騎機車行經三重區三和路，因變換車道未打方向燈，後方20歲許姓騎士按喇叭提醒，龔男疑因煞車不及自摔，不料龔男卻惱羞成怒返家持西瓜刀及鐵棍向許男叫囂。三重警到場將他逮捕，詢後依社維法及恐嚇罪嫌送辦。
據了解，龔男昨天（1日）深夜11時許騎機車沿三重區三和路四段往仁愛街坊向行駛欲返家。當快到家門口時龔男向右切換車道，但因未打方向燈被後方騎機車的許男按喇叭提醒。龔男疑煞車不及自摔倒地，氣得立即爬起來與許男理論，認為是許男按喇叭導致他摔車，雙方因而發生口角。
不料暴怒的龔男竟返家拿西瓜刀及鐵棍，對著許男不斷叫囂。三重警獲報趕抵喝令龔男交出刀械，隨即將他帶回派出所，詢後依社維法第63條第1項第1款及恐嚇罪準現行犯移送新北地檢偵辦。
