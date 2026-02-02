快訊

遭諷「去中國旅遊的」！ 曹錦輝遲遲不出賽原因曝光

揭密！壽險匯率會計新制 金管會端6大配套讓外界服氣

中壢街頭槍響大作！男疑變造車牌拒檢衝撞 警連開10多槍追緝中

聽新聞
0:00 / 0:00

影／未打方向燈被按喇叭嚇到自摔 三重男氣炸返家拿西瓜刀叫囂畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市32歲龔男昨天深夜11時許騎機車行經三重區三和路，因變換車道未打方向燈，後方20歲許姓騎士按喇叭提醒，龔男疑因煞車不及自摔，不料龔男卻惱羞成怒返家持西瓜刀及鐵棍向許男叫囂。三重警到場將他逮捕，詢後依社維法及恐嚇罪嫌送辦。

據了解，龔男昨天（1日）深夜11時許騎機車沿三重區三和路四段往仁愛街坊向行駛欲返家。當快到家門口時龔男向右切換車道，但因未打方向燈被後方騎機車的許男按喇叭提醒。龔男疑煞車不及自摔倒地，氣得立即爬起來與許男理論，認為是許男按喇叭導致他摔車，雙方因而發生口角。

不料暴怒的龔男竟返家拿西瓜刀及鐵棍，對著許男不斷叫囂。三重警獲報趕抵喝令龔男交出刀械，隨即將他帶回派出所，詢後依社維法第63條第1項第1款及恐嚇罪準現行犯移送新北地檢偵辦。

警方到場將龔男逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方到場將龔男逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方查扣龔男的西瓜刀。記者黃子騰／翻攝
警方查扣龔男的西瓜刀。記者黃子騰／翻攝

三重 自摔 恐嚇

延伸閱讀

行車糾紛突亮刀！嫌單車騎士過馬路太慢按喇叭 3人當街互毆全被逮

未打方向燈露餡！龜山休旅車拒檢衝撞 警破窗逮失聯移工

新北2工人凌晨相約吃宵夜 騎車未打方向燈被攔赫見毒駕…各重罰9萬

台東婦騎車入自家空地拒酒測合法 法院撤銷罰鍰與駕照限制

相關新聞

影／網購雨衣印雲林縣府工務處…網友喊錄取公務員 縣府查已停產12年

有民眾在網路平台發文指購買知名品牌雨衣，到貨卻印有「雲林縣政府工務處」字樣，引起民眾熱議留言「再買頂工安帽=開啟通行無阻...

可打百萬隻！雲林養鴨男淘寶下單 自陸走私1886瓶禽流感疫苗遭起訴

雲林縣地檢署與海巡署偵防分署彰化查緝隊、雲林查緝隊等單位，查獲雲林劉姓養鴨男子，去年利用中國淘寶網，購買大批未經核准的非...

影／未打方向燈被按喇叭嚇到自摔 三重男氣炸返家拿西瓜刀叫囂畫面曝

新北市32歲龔男昨天深夜11時許騎機車行經三重區三和路，因變換車道未打方向燈，後方20歲許姓騎士按喇叭提醒，龔男疑因煞車...

獨／手機有私密影像…嘉義爆監控疑雲 警員與政風主管互告性騷

嘉義市消防局政風室林姓女主管遭指控涉嫌違法監察同事通訊，並利用職務權限取得私密影像性騷擾。報案人李姓員警表示，林姓主管在...

救命聲近在咫尺！嘉義市8消防員默契十足 深溝受困婦獲救

昨天傍晚時分，嘉義市興美路排水溝傳來驚惶哀嚎聲，路過民眾查探溝底有名婦人受困1.5公尺深水溝呼喊救命，趕緊向近在咫尺的消...

影／汽機車闖平交道每天數百起 保全員呼籲別輕忽後果

今天上午2名機車騎士硬闖台南永康烏水橋平交道，差幾秒就被入站的區間車撞擊到，平交道看守人員表示，這種狀況幾乎天天上演、台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。