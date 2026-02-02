快訊

遭諷「去中國旅遊的」！ 曹錦輝遲遲不出賽原因曝光

揭密！壽險匯率會計新制 金管會端6大配套讓外界服氣

中壢街頭槍響大作！男疑變造車牌拒檢衝撞 警連開10多槍追緝中

聽新聞
0:00 / 0:00

影／當溜滑梯？青埔滑板場家長抱童滑進碗池 摔傷骨折送醫

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄青埔滑板場昨天發生一起意外，有家長抱小孩滑進U型碗池腳扭到骨折，還好小孩沒事，現場玩家看了捏把冷汗，直呼家長「勇氣可嘉」，碗池屬於極限運動專用設施，本就沒做止滑，隨意闖入很容易出事；對此，認養場地的高雄市滑板委員會回應，將加強警示標語與使用提醒。

一名極限運動玩家在Threads發文表示，碗池有兒童滑板車、滑步車、腳踏車不是新鮮事了，竟有外籍人士抱2歲小孩直接滑進碗池摔倒腳踝扭到骨折，救護人員到場，一度沒辦法把人拉上來，再派出一輛消防車，以為要出動吊掛，「我們為這支勇敢的歪國腳RIP一下」。

玩家直呼，碗池本來就不是給一般民眾或小朋友玩耍，是給滑板、極限單車等極限運動使用的設施。

「碗池不是這樣玩的！」高雄市滑板委員會主委張翔竣表示，碗池屬於極限運動專用設施，表面設計不具備一般地面的止滑效果，是為了滑行與動能運動所設計，若穿著非運動鞋、或不具備使用經驗，極易發生意外。

張翔竣說，玩極限運動的人都知道碗池很滑，不會站在裡面走，更不可能抱著小孩進去，一滑進去後，只要鞋子不對、重心一歪，腳踝就會直接扭到，這名家長就是重心不穩摔倒，腳傷得很重。

他強調，場地旁均設有清楚告示牌，明確標示僅供滑板、極限單車等指定運動項目使用，但仍常見家長帶著孩童進入場地逗留、遊玩，誤當一般遊具、溜滑梯，類似狀況在全台各地滑板場屢見不鮮，發生這起意外後，已立即增加警示標語。

不少玩家也說，碗池是專業極限運動設施，不是遊樂設施，在國外、特別是日本，對使用者身分區分相當明確，未從事極限運動都禁止進入，家長與一般民眾只能在場外觀賞，場地管理單位應主動勸導或制止誤入，避免意外再發生。

青埔滑板場昨天發生一起意外，有家長抱小孩滑進碗池摔傷送醫。圖／翻攝自Threads
青埔滑板場昨天發生一起意外，有家長抱小孩滑進碗池摔傷送醫。圖／翻攝自Threads
青埔滑板場昨天發生一起意外，有家長抱小孩滑進碗池摔傷送醫。圖／翻攝自Threads
青埔滑板場昨天發生一起意外，有家長抱小孩滑進碗池摔傷送醫。圖／翻攝自Threads

運動 小孩 標語 骨折 滑板場 單車

延伸閱讀

北市某國立大學7旬婦墜樓 全身多處骨折送醫急救

新北外送員恍神猛撞公車車尾 左腿骨折倒地驚險畫面曝

陸籍女子陳屍日本山林…肋骨骨折、皮膚脫落 警研判疑遭謀殺

現世報？砍人後衝國道被撞骨折 男身上帶著2把刀

相關新聞

影／網購雨衣印雲林縣府工務處…網友喊錄取公務員 縣府查已停產12年

有民眾在網路平台發文指購買知名品牌雨衣，到貨卻印有「雲林縣政府工務處」字樣，引起民眾熱議留言「再買頂工安帽=開啟通行無阻...

可打百萬隻！雲林養鴨男淘寶下單 自陸走私1886瓶禽流感疫苗遭起訴

雲林縣地檢署與海巡署偵防分署彰化查緝隊、雲林查緝隊等單位，查獲雲林劉姓養鴨男子，去年利用中國淘寶網，購買大批未經核准的非...

影／未打方向燈被按喇叭嚇到自摔 三重男氣炸返家拿西瓜刀叫囂畫面曝

新北市32歲龔男昨天深夜11時許騎機車行經三重區三和路，因變換車道未打方向燈，後方20歲許姓騎士按喇叭提醒，龔男疑因煞車...

獨／手機有私密影像…嘉義爆監控疑雲 警員與政風主管互告性騷

嘉義市消防局政風室林姓女主管遭指控涉嫌違法監察同事通訊，並利用職務權限取得私密影像性騷擾。報案人李姓員警表示，林姓主管在...

救命聲近在咫尺！嘉義市8消防員默契十足 深溝受困婦獲救

昨天傍晚時分，嘉義市興美路排水溝傳來驚惶哀嚎聲，路過民眾查探溝底有名婦人受困1.5公尺深水溝呼喊救命，趕緊向近在咫尺的消...

影／汽機車闖平交道每天數百起 保全員呼籲別輕忽後果

今天上午2名機車騎士硬闖台南永康烏水橋平交道，差幾秒就被入站的區間車撞擊到，平交道看守人員表示，這種狀況幾乎天天上演、台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。