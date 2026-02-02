影／當溜滑梯？青埔滑板場家長抱童滑進碗池 摔傷骨折送醫

高雄青埔滑板場昨天發生一起意外，有家長抱小孩滑進U型碗池腳扭到骨折，還好小孩沒事，現場玩家看了捏把冷汗，直呼家長「勇氣可嘉」，碗池屬於極限運動專用設施，本就沒做止滑，隨意闖入很容易出事；對此，認養場地的高雄市滑板委員會回應，將加強警示標語與使用提醒。

一名極限運動玩家在Threads發文表示，碗池有兒童滑板車、滑步車、腳踏車不是新鮮事了，竟有外籍人士抱2歲小孩直接滑進碗池摔倒腳踝扭到骨折，救護人員到場，一度沒辦法把人拉上來，再派出一輛消防車，以為要出動吊掛，「我們為這支勇敢的歪國腳RIP一下」。

玩家直呼，碗池本來就不是給一般民眾或小朋友玩耍，是給滑板、極限單車等極限運動使用的設施。

「碗池不是這樣玩的！」高雄市滑板委員會主委張翔竣表示，碗池屬於極限運動專用設施，表面設計不具備一般地面的止滑效果，是為了滑行與動能運動所設計，若穿著非運動鞋、或不具備使用經驗，極易發生意外。

張翔竣說，玩極限運動的人都知道碗池很滑，不會站在裡面走，更不可能抱著小孩進去，一滑進去後，只要鞋子不對、重心一歪，腳踝就會直接扭到，這名家長就是重心不穩摔倒，腳傷得很重。

他強調，場地旁均設有清楚告示牌，明確標示僅供滑板、極限單車等指定運動項目使用，但仍常見家長帶著孩童進入場地逗留、遊玩，誤當一般遊具、溜滑梯，類似狀況在全台各地滑板場屢見不鮮，發生這起意外後，已立即增加警示標語。