快訊

遭諷「去中國旅遊的」！ 曹錦輝遲遲不出賽原因曝光

揭密！壽險匯率會計新制 金管會端6大配套讓外界服氣

中壢街頭槍響大作！男疑變造車牌拒檢衝撞 警連開10多槍追緝中

聽新聞
0:00 / 0:00

可打百萬隻！雲林養鴨男淘寶下單 自陸走私1886瓶禽流感疫苗遭起訴

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣地檢署與海巡署偵防分署彰化查緝隊、雲林查緝隊等單位，查獲雲林劉姓養鴨男子，去年利用中國淘寶網，購買大批未經核准的非法禽流感疫苗，並以「地板清潔劑」等假包裝，規避海關查緝，共查獲1886瓶疫苗，可使用多達上百萬隻禽畜施打，嚴重危害我國動物防疫安全，今天偵查終結，依違法動物用藥管理法起訴。

雲林地檢署檢察官程慧晶接獲情資，指有人「掛羊頭賣狗肉」，疑透過中國電商平台以清潔劑包裝，販售非法禽流感疫苗，即指揮海巡署偵防分署彰化查緝隊、雲林查緝隊並會同農業部等單位，成立專案小組展開查緝。

檢方調查發現，42歲劉男明知所輸入疫苗含有家禽流行性感冒病毒及水禽小病毒抗體等成分，具備預防或治療動物疾病的效果，卻未經主管機關核准，仍刻意進口。專案小組於去年在海關及劉姓男子住處、物流公司進行搜索，共查扣非法動物用疫苗共計1886瓶，每瓶250cc，每瓶可施打約500隻家禽、水禽，合計共可施打約95萬隻。

檢警調查，劉姓男子在台西、麥寮等地區，經營多場養鴨場，飼養上萬隻鴨，為減輕成本負擔，去年2、7月兩度利用中國淘寶網下單，以每瓶300至400元價格購買H5N1的家禽流行性感冒病毒疫苗。

主任檢察官朱啟仁指出，劉男為規避海關查緝，疫苗的外包裝，貼以「地板清潔劑」、「管道疏通劑」等包裝佯裝，並準備以每瓶800至1200元賣出，藉此謀取價差暴利。

檢方表示，此類疫苗施打後，恐導致病毒變異與擴散，甚至轉變為人畜共通傳染疾病，對國內防疫體系及公共衛生構成重大威脅，全案經偵查終結，劉男涉犯動物用藥品管理法，依法提起公訴，製造或輸入動物用偽藥或禁藥者，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科450萬元以下罰金。

檢方強調，非法輸入及使用動物用禁藥，不僅破壞我國多年建立之防疫制度，更可能引發重大公共衛生風險，此案將持續追查是否有流入市面，並結合相關機關，嚴密查緝非法動物用藥流入市面，確保畜牧產業安全，並守護國人健康。

雲林劉姓男子從大陸以清潔劑和通水管劑包裝非法走私大量禽流感疫苗今被起訴。記者蔡維斌／翻攝
雲林劉姓男子從大陸以清潔劑和通水管劑包裝非法走私大量禽流感疫苗今被起訴。記者蔡維斌／翻攝
雲林劉姓男子從大陸以清潔劑包裝非法走私大量禽流感疫苗，檢方和海巡署在海關和劉的住家起出大批非法疫苗，今天起訴。記者蔡維斌／翻攝
雲林劉姓男子從大陸以清潔劑包裝非法走私大量禽流感疫苗，檢方和海巡署在海關和劉的住家起出大批非法疫苗，今天起訴。記者蔡維斌／翻攝
雲林劉姓男子從大陸以清潔劑包裝非法走私大量禽流感疫苗，檢方和海巡署在海關和劉的住家冰箱起出大批非法疫苗，今天起訴。記者蔡維斌／翻攝
雲林劉姓男子從大陸以清潔劑包裝非法走私大量禽流感疫苗，檢方和海巡署在海關和劉的住家冰箱起出大批非法疫苗，今天起訴。記者蔡維斌／翻攝
雲林劉姓男子從大陸以清潔劑包裝非法走私大量禽流感疫苗，檢方和海巡署在海關和劉的住家冰箱起出大批非法疫苗，今天起訴。記者蔡維斌／翻攝
雲林劉姓男子從大陸以清潔劑包裝非法走私大量禽流感疫苗，檢方和海巡署在海關和劉的住家冰箱起出大批非法疫苗，今天起訴。記者蔡維斌／翻攝
雲林劉姓男子從大陸以清潔劑包裝非法走私大量禽流感疫苗今被起訴。記者蔡維斌／翻攝
雲林劉姓男子從大陸以清潔劑包裝非法走私大量禽流感疫苗今被起訴。記者蔡維斌／翻攝
雲林劉姓男子從大陸以清潔劑包裝非法走私大量禽流感疫苗，檢方和海巡署在海關和劉的住家起出大批非法疫苗，今天起訴。記者蔡維斌／翻攝
雲林劉姓男子從大陸以清潔劑包裝非法走私大量禽流感疫苗，檢方和海巡署在海關和劉的住家起出大批非法疫苗，今天起訴。記者蔡維斌／翻攝
雲林劉姓男子從大陸以清潔劑包裝非法走私大量禽流感疫苗，檢方和海巡署在海關和劉的住家起出大批非法疫苗，今天起訴。記者蔡維斌／翻攝
雲林劉姓男子從大陸以清潔劑包裝非法走私大量禽流感疫苗，檢方和海巡署在海關和劉的住家起出大批非法疫苗，今天起訴。記者蔡維斌／翻攝

流感疫苗 動物 流行性感冒病毒 雲林 禽流感 海關 淘寶

延伸閱讀

竹市今年持續推動自費疫苗補助 符合資格最高補助2千元

蛋價已連3漲 蛋商公會指若禽流感疫情未擴散：原則上不再漲

禽流感威脅升溫 新北動保處突擊查核圍網、嚴防病毒隨候鳥入侵

延宕多年雲林院檢遷建計畫露曙光 政院核定打造雲林司法園區

相關新聞

影／網購雨衣印雲林縣府工務處…網友喊錄取公務員 縣府查已停產12年

有民眾在網路平台發文指購買知名品牌雨衣，到貨卻印有「雲林縣政府工務處」字樣，引起民眾熱議留言「再買頂工安帽=開啟通行無阻...

可打百萬隻！雲林養鴨男淘寶下單 自陸走私1886瓶禽流感疫苗遭起訴

雲林縣地檢署與海巡署偵防分署彰化查緝隊、雲林查緝隊等單位，查獲雲林劉姓養鴨男子，去年利用中國淘寶網，購買大批未經核准的非...

影／未打方向燈被按喇叭嚇到自摔 三重男氣炸返家拿西瓜刀叫囂畫面曝

新北市32歲龔男昨天深夜11時許騎機車行經三重區三和路，因變換車道未打方向燈，後方20歲許姓騎士按喇叭提醒，龔男疑因煞車...

獨／手機有私密影像…嘉義爆監控疑雲 警員與政風主管互告性騷

嘉義市消防局政風室林姓女主管遭指控涉嫌違法監察同事通訊，並利用職務權限取得私密影像性騷擾。報案人李姓員警表示，林姓主管在...

救命聲近在咫尺！嘉義市8消防員默契十足 深溝受困婦獲救

昨天傍晚時分，嘉義市興美路排水溝傳來驚惶哀嚎聲，路過民眾查探溝底有名婦人受困1.5公尺深水溝呼喊救命，趕緊向近在咫尺的消...

影／汽機車闖平交道每天數百起 保全員呼籲別輕忽後果

今天上午2名機車騎士硬闖台南永康烏水橋平交道，差幾秒就被入站的區間車撞擊到，平交道看守人員表示，這種狀況幾乎天天上演、台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。