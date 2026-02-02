苗栗卓蘭2車迎面碰撞 4人受傷送醫

快訊

中央社／ 苗栗縣2日電

苗栗縣卓蘭鎮苗52線道路發生2部車輛迎面碰撞意外，徐姓男子駕駛自小客車疑似跨越雙黃線，直接撞上對向車道鄧姓女子駕駛的自小客車，共4人受傷送醫，無生命危險。

苗栗縣警察局大湖分局今天指出，卓蘭分駐所於1日接獲報案，指稱在苗52線507高地附近路段有自小客車交通事故，雙方駕駛與乘客多人受傷。轄區員警趕往現場，發現2部自小客車車頭幾乎全毀，除2名駕駛外，還有2名乘客受傷，立即協助救護人員拉出傷患送醫，並疏導交通。

警方初步調查，徐男（35歲）駕駛自小客車沿苗52線往鯉魚潭水庫行駛，行經507高地附近路段，疑跨越雙黃線行駛至對向車道，迎面撞擊由鄧女（50歲）所駕駛的自小客車，徐男車內還有2名乘客一度受困，鄧女車內則僅有駕駛1人，總共4名傷患送往醫院治療，所幸意識清楚，無生命危險。

大湖分局指出，雙方駕駛經酒精檢測未有飲酒情形，徐男跨越雙黃線違規部分，將依道路交通管理處罰條例第45條第1項3款製單舉發，可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰；詳細事故原因及相關責任歸屬，尚待調查釐清。

大湖分局提醒，苗52線山路多彎道，用路人駕駛車輛須注意路況、保持專注與安全距離，更應提高警覺，遵守交通安全規則，切勿違規，以確保自己與用路人生命財產安全。

