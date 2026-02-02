影／網購雨衣印雲林縣府工務處…網友喊錄取公務員 縣府查已停產12年

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

有民眾在網路平台發文指購買知名品牌雨衣，到貨卻印有「雲林縣政府工務處」字樣，引起民眾熱議留言「再買頂工安帽=開啟通行無阻模式」、「恭喜錄取公務員」。雲林縣政府工務處2年前已改制為交通工務局，局長汪令堯表示，該款雨衣已停產12年，會調查釐清真相。

民眾在網路社群平台發文指買到印有「雲林縣政府工務處」字樣的達新牌雨衣，網友紛紛留言「再買頂工安帽=開啟通行無阻模式」、「恭喜錄取公務員」、「你買到限量隱藏版了」、「工務處已經改制成交通工務局兩年多了耶」、「公務人員寒窗十年，你3000就有了」、「所以這能穿嗎，還是會被當成偽裝公務員」。

雲林縣交通工務處2年前已改制為交通工務局，針對有民眾買到工務處雨衣，今在辦公室也引起議論，一名資深員工表示，該款式雨衣已於12年前停產，他手上持有的該套雨衣已出現布料劣化的情況，不解民眾怎麼會買到「古董級」的雨衣。

交通工務局表示，該款雨衣屬貼身公務用品，依實際需求少量採購、隨用隨印，並未列為列管財產。經詢問廠商，該款雨衣款式早在12年前即已停產，達新公司本身不負責印製任何機關字樣，相關文字皆由經銷商「達迪實業公司」依訂單後製印刷。

經查，工務處當年僅於2014年7月10日交貨51套、2015年6月1日再交貨10套，後續停產後，改訂購其它款式，均屬正常公務用途，兩家公司也均表示並無庫存

交通工務局長汪令堯表示，該局所有雨衣皆依採購法令辦理，僅供員工於道路巡查及公務執行時使用，從未對外販售或轉讓，未發現相關公務財產遭不當處分情形，實在難以理解市面上怎會再度出現。

他表示，考量雨衣印有公務機關名稱，若遭有心人士利用，恐有冒充公務人員之虞，已要求政風單位介入了解，並將主動與當事民眾聯繫，釐清其實際購買來源。

有民眾購買雨衣竟買到印有「雲林縣政府工務處」字樣（圖左），雲林縣交通工務局長汪令堯（右）表示，該款式雨衣已停產，且單位已改制，雨衣都是新款（圖右），將釐清民眾購買來源。記者陳雅玲／攝影
有民眾購買雨衣竟買到印有「雲林縣政府工務處」字樣（圖左），雲林縣交通工務局長汪令堯（右）表示，該款式雨衣已停產，且單位已改制，雨衣都是新款（圖右），將釐清民眾購買來源。記者陳雅玲／攝影
雲林縣交通工務局改制前的工務處雨衣已停產多年。記者陳雅玲／攝影
雲林縣交通工務局改制前的工務處雨衣已停產多年。記者陳雅玲／攝影

雲林 公務員 庫存 財產 工安

