快訊

勞動基金去年大賺1.1兆 新制勞退每戶平均分紅5.7萬創歷史新高

綠委挺府院不副署爭議三法 藍嗆法律自助餐踐踏立院監督權

簡立峰專欄／ChatGPT搶攻美國大學 校園成AI獲利商模？

影／高雄機車違規紅燈右轉遭騎士按喇叭示警 不滿追進油站攔人理論

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄一名中年男子昨晚騎機車載友人行經三民區光武路違規紅燈右轉至覺民路，綠燈直行的機車騎士見狀按喇叭示警，沒料，男子卻尾追騎士進入緊鄰三民二分局旁的加油站理論；警方指，未接獲報案，但男子違規行為可處最高1800元罰鍰。

網路社群「社會事新聞影音」今天貼出一則影片，片中一名男子騎機車後載友人行經覺民路與光武路口，違規紅燈右轉，被綠燈直行的機車騎士按喇叭示警；男子竟惱羞成怒，尾追騎士進入加油站理論。

男子不滿質問騎士「為何按喇叭？」騎士稱只是提醒你告知要小心一點；男子回「我有打右轉方向燈」；騎士指「你沒看到，你是紅燈嗎」男子接著跳針直嗆，「紅燈不能右轉嗎，這什麼規定？」

雖事發地點的加油站就緊鄰三民二分局旁，但警方指未接獲相關報案；經檢視影片，影像中的機車違規紅燈右轉，已違反道路交通管理處罰條例第53條第2項，可處600元以上1800元以下罰鍰；另就本案是否涉及強制或恐嚇等不法情事，本分局將依法通知雙方到案說明，以釐清相關案情。

高雄一名男子前晚騎機車載友人行經光武路違規紅燈右轉至覺民路（右紅圈），綠燈直行的機車騎士按喇叭示警（囿左紅圈），男子尾追進加油站理論。圖／讀者提供
高雄一名男子前晚騎機車載友人行經光武路違規紅燈右轉至覺民路（右紅圈），綠燈直行的機車騎士按喇叭示警（囿左紅圈），男子尾追進加油站理論。圖／讀者提供
高雄一名男子前晚騎機車載友人行經光武路違規紅燈右轉至覺民路，綠燈直行的機車騎士按喇叭示警，男子尾追進加油站理論。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄一名男子前晚騎機車載友人行經光武路違規紅燈右轉至覺民路，綠燈直行的機車騎士按喇叭示警，男子尾追進加油站理論。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

紅燈 加油站 機車騎士 恐嚇

延伸閱讀

疑輪胎異常高雄轎車失控打滑後成火球 3人急逃生車燒成廢鐵

北海道接機放鳥！日籍司機白等2小時被封鎖 網怒起底：是高雄便當店老闆

高雄22歲男捕綠鬣蜥誤觸燒傷…4企業停電 台電「保留法律追訴權」

高雄-香港班機發動力不足急折返 國泰航空：按程序檢查、安排乘客轉乘

相關新聞

獨／手機有私密影像…嘉義爆監控疑雲 警員與政風主管互告性騷

嘉義市消防局政風室林姓女主管遭指控涉嫌違法監察同事通訊，並利用職務權限取得私密影像性騷擾。報案人李姓員警表示，林姓主管在...

影／網購雨衣印雲林縣府工務處…網友喊錄取公務員 縣府查已停產12年

有民眾在網路平台發文指購買知名品牌雨衣，到貨卻印有「雲林縣政府工務處」字樣，引起民眾熱議留言「再買頂工安帽=開啟通行無阻...

可打百萬隻！雲林養鴨男淘寶下單 自陸走私1886瓶禽流感疫苗遭起訴

雲林縣地檢署與海巡署偵防分署彰化查緝隊、雲林查緝隊等單位，查獲雲林劉姓養鴨男子，去年利用中國淘寶網，購買大批未經核准的非...

影／高雄機車違規紅燈右轉遭騎士按喇叭示警 不滿追進油站攔人理論

高雄一名中年男子昨晚騎機車載友人行經三民區光武路違規紅燈右轉至覺民路，綠燈直行的機車騎士見狀按喇叭示警，沒料，男子卻尾追...

疑輪胎異常高雄轎車失控打滑後成火球 3人急逃生車燒成廢鐵

王姓男子昨凌晨1時許駕車搭載2名友人行經高雄義大世界旁的學城路一段，車子疑因煞車或輪胎異常失控打滑，後起火燃燒。王男等3...

影／未打方向燈被按喇叭嚇到自摔 三重男氣炸返家拿西瓜刀叫囂畫面曝

新北市32歲龔男昨天深夜11時許騎機車行經三重區三和路，因變換車道未打方向燈，後方20歲許姓騎士按喇叭提醒，龔男疑因煞車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。