影／高雄機車違規紅燈右轉遭騎士按喇叭示警 不滿追進油站攔人理論
高雄一名中年男子昨晚騎機車載友人行經三民區光武路違規紅燈右轉至覺民路，綠燈直行的機車騎士見狀按喇叭示警，沒料，男子卻尾追騎士進入緊鄰三民二分局旁的加油站理論；警方指，未接獲報案，但男子違規行為可處最高1800元罰鍰。
網路社群「社會事新聞影音」今天貼出一則影片，片中一名男子騎機車後載友人行經覺民路與光武路口，違規紅燈右轉，被綠燈直行的機車騎士按喇叭示警；男子竟惱羞成怒，尾追騎士進入加油站理論。
男子不滿質問騎士「為何按喇叭？」騎士稱只是提醒你告知要小心一點；男子回「我有打右轉方向燈」；騎士指「你沒看到，你是紅燈嗎」男子接著跳針直嗆，「紅燈不能右轉嗎，這什麼規定？」
雖事發地點的加油站就緊鄰三民二分局旁，但警方指未接獲相關報案；經檢視影片，影像中的機車違規紅燈右轉，已違反道路交通管理處罰條例第53條第2項，可處600元以上1800元以下罰鍰；另就本案是否涉及強制或恐嚇等不法情事，本分局將依法通知雙方到案說明，以釐清相關案情。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言