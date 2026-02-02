影／高雄機車違規紅燈右轉遭騎士按喇叭示警 不滿追進油站攔人理論

高雄一名中年男子昨晚騎機車載友人行經三民區光武路違規紅燈右轉至覺民路，綠燈直行的機車騎士見狀按喇叭示警，沒料，男子卻尾追騎士進入緊鄰三民二分局旁的加油站理論；警方指，未接獲報案，但男子違規行為可處最高1800元罰鍰。

網路社群「社會事新聞影音」今天貼出一則影片，片中一名男子騎機車後載友人行經覺民路與光武路口，違規紅燈右轉，被綠燈直行的機車騎士按喇叭示警；男子竟惱羞成怒，尾追騎士進入加油站理論。

男子不滿質問騎士「為何按喇叭？」騎士稱只是提醒你告知要小心一點；男子回「我有打右轉方向燈」；騎士指「你沒看到，你是紅燈嗎」男子接著跳針直嗆，「紅燈不能右轉嗎，這什麼規定？」