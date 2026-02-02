獨／手機有私密影像…嘉義爆監控疑雲 警員與政風主管互告性騷

嘉義市消防局政風室林姓女主管遭指控涉嫌違法監察同事通訊，並利用職務權限取得私密影像性騷擾。報案人李姓員警表示，林姓主管在任職市警局政風室期間，疑似規避法定程序非法入侵其通訊設備，並以關心為由對其施壓。針對指控，林女透過消防局表示相關內容均為不實，且已先行向警方報案反控對方騷擾。目前嘉義市警局婦幼隊已受理雙方報案，全案進入司法調查程序。

李員表示，林姓主管過去在政風體系以專業形象聞名，卻疑似利用督導風紀的職權，在查處案件時非法掌握其手機內的私密性影像。李員說，林姓主管多次以「我是為了幫你解套」、「我是在關心你」等言語施壓，將職權包裝成關心，使他長期陷入遭監控的數位恐懼，身心壓力巨大。此外，他也質疑政風體系在缺乏外部監督下，恐有慣常性濫用偵蒐工具入侵公務員隱私之虞。

林姓主管則透過消防局表示，李員的指控內容並非事實，反而是李員的騷擾行為已嚴重影響其生活作息，因此她早已向婦幼隊報案，期盼透過司法調查還原真相。