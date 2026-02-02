快訊

爭取選台中市長 江啟臣今晚宣布簽署同意黨中央協議方案

聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／警政宣傳淪綜藝化 讓警察回歸專業

聯合報／ 本報記者劉明岩

年關將近，各縣市警察分局陸續上演「金融防搶」演練大戲，從情節、裝扮到表演，越趨誇張甚至灑狗血博版面，每月由縣市警察局長主持的「打詐儀表板」記者會，不乏請藝人代言。警政宣傳流於綜藝化，更該檢討這些作法是否有助治安？

隨著金融交易高度數位化，近年銀行搶案已罕見，但這套春節前必辦的防搶演練，數十年如一日，幾乎未曾調整。各分局為創新，不只互相比拚，迎合媒體，投入大量人力與時間籌備，對基層員警的壓力隨之升高，未必換得相對成效。

警方勤於演練，固然「有備無患」具正當性，但是否各分局得年年上演，應重新檢討。若由各縣市擇定一至兩個分局示範演練或改桌上兵推，既可維持警覺，也能避免勞師動眾。甚至由金融機構主辦，警方配合，讓警力回歸更迫切的治安任務。

尤其在國際金價持續攀升之際，桃園發生銀樓搶案，更突顯治安風險已轉移。與其反覆演練低風險的金融防搶，警方更把重心放在銀樓、當鋪等高風險場所，強化業者防搶意識，精進巡邏部署、情資蒐集與偵查能量，才能貼近犯罪趨勢。

此外，面對打詐重責，內政部二○二四年八月起，要求各縣市警局每月公布「打詐儀表板」，揭露案件數、財損、查扣不法所得與攔阻成果。但為了提高曝光度，不少警局仰賴藝人撐場，希望吸引媒體關注，但詐騙案件數不降反升，警方疲於行政與宣傳，進而壓縮偵查時間。

警界長期抱怨，每換一任署長就新增專案，舊案卻不敢輕易停辦，讓基層警力分身乏術，身心俱疲。警政改革的關鍵，在於精簡、制度化，而非因人設事。

治安工作不該淪為表演，也不該被數據與儀式綁架，唯有讓警察回歸專業，把有限資源用在真正高風險、高需求的治安重點，才是警政改革的根本之道。

延伸閱讀

運款男當內鬼…香港偵破5100萬日圓搶案 逮6嫌、起回1100萬

影／假警察闖金店不搶黃金…塑膠榔頭攻擊老闆娘 48小時變裝逃仍落網

影／桃園銀樓女店員突遇襲幸警鳴大響未遭搶 警已鎖定追緝中

才剛防搶演練 桃園銀樓老闆娘遭「警裝男」持榔頭攻擊送醫

相關新聞

保時捷台中街頭撞上電動滑板車 少年騎上快車道警方要開罰了

台中市黃姓少年在昨晚騎電動滑板車行經北屯區時，突然停在快車道，後方一輛保時捷休旅車閃避不及，撞上少年的滑板車，幸好未造成...

引擎蓋受損！中橫公路東勢段百公斤落石砸中轎車頭 女駕駛心驚

中橫公路台中東勢段今天發生落石，重達百公斤落石砸中一輛轎車車頭，引擎蓋受損，女駕駛心驚，東勢警方派員警到場管制交通，確保...

星期評論／警政宣傳淪綜藝化 讓警察回歸專業

年關將近，各縣市警察分局陸續上演「金融防搶」演練大戲，從情節、裝扮到表演，越趨誇張甚至灑狗血博版面，每月由縣市警察局長主...

北市某國立大學7旬婦墜樓 全身多處骨折送醫急救

台北市某國立大學發生墜樓案，77歲老婦今傍晚5時許被發現倒臥中庭，尚有呼吸但無意識，全身多處骨折，送醫急救；她身上沒有身...

台中賓士男為閃左轉車 北屯撞斷號誌波及行人釀2傷

台中市林姓男子今天下午駕駛賓士車行經北屯區東山路段時，疑為閃避左轉車輛，導致車輛失控撞上路旁號誌燈桿與機車，造成一名行人...

高雄男大生勇救遭怪男爆打老夫妻 擒人畫面成流量密碼警將公開表揚

馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞行人70歲林姓男子及其妻子，竟揮拳暴打林男，妻喊救命，簡姓男大生路過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。