聽新聞
0:00 / 0:00
星期評論／警政宣傳淪綜藝化 讓警察回歸專業
年關將近，各縣市警察分局陸續上演「金融防搶」演練大戲，從情節、裝扮到表演，越趨誇張甚至灑狗血博版面，每月由縣市警察局長主持的「打詐儀表板」記者會，不乏請藝人代言。警政宣傳流於綜藝化，更該檢討這些作法是否有助治安？
隨著金融交易高度數位化，近年銀行搶案已罕見，但這套春節前必辦的防搶演練，數十年如一日，幾乎未曾調整。各分局為創新，不只互相比拚，迎合媒體，投入大量人力與時間籌備，對基層員警的壓力隨之升高，未必換得相對成效。
警方勤於演練，固然「有備無患」具正當性，但是否各分局得年年上演，應重新檢討。若由各縣市擇定一至兩個分局示範演練或改桌上兵推，既可維持警覺，也能避免勞師動眾。甚至由金融機構主辦，警方配合，讓警力回歸更迫切的治安任務。
尤其在國際金價持續攀升之際，桃園發生銀樓搶案，更突顯治安風險已轉移。與其反覆演練低風險的金融防搶，警方更把重心放在銀樓、當鋪等高風險場所，強化業者防搶意識，精進巡邏部署、情資蒐集與偵查能量，才能貼近犯罪趨勢。
此外，面對打詐重責，內政部二○二四年八月起，要求各縣市警局每月公布「打詐儀表板」，揭露案件數、財損、查扣不法所得與攔阻成果。但為了提高曝光度，不少警局仰賴藝人撐場，希望吸引媒體關注，但詐騙案件數不降反升，警方疲於行政與宣傳，進而壓縮偵查時間。
警界長期抱怨，每換一任署長就新增專案，舊案卻不敢輕易停辦，讓基層警力分身乏術，身心俱疲。警政改革的關鍵，在於精簡、制度化，而非因人設事。
治安工作不該淪為表演，也不該被數據與儀式綁架，唯有讓警察回歸專業，把有限資源用在真正高風險、高需求的治安重點，才是警政改革的根本之道。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言