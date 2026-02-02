星期評論／警政宣傳淪綜藝化 讓警察回歸專業

年關將近，各縣市警察分局陸續上演「金融防搶」演練大戲，從情節、裝扮到表演，越趨誇張甚至灑狗血博版面，每月由縣市警察局長主持的「打詐儀表板」記者會，不乏請藝人代言。警政宣傳流於綜藝化，更該檢討這些作法是否有助治安？

隨著金融交易高度數位化，近年銀行搶案已罕見，但這套春節前必辦的防搶演練，數十年如一日，幾乎未曾調整。各分局為創新，不只互相比拚，迎合媒體，投入大量人力與時間籌備，對基層員警的壓力隨之升高，未必換得相對成效。

警方勤於演練，固然「有備無患」具正當性，但是否各分局得年年上演，應重新檢討。若由各縣市擇定一至兩個分局示範演練或改桌上兵推，既可維持警覺，也能避免勞師動眾。甚至由金融機構主辦，警方配合，讓警力回歸更迫切的治安任務。

尤其在國際金價持續攀升之際，桃園發生銀樓搶案，更突顯治安風險已轉移。與其反覆演練低風險的金融防搶，警方更把重心放在銀樓、當鋪等高風險場所，強化業者防搶意識，精進巡邏部署、情資蒐集與偵查能量，才能貼近犯罪趨勢。

此外，面對打詐重責，內政部二○二四年八月起，要求各縣市警局每月公布「打詐儀表板」，揭露案件數、財損、查扣不法所得與攔阻成果。但為了提高曝光度，不少警局仰賴藝人撐場，希望吸引媒體關注，但詐騙案件數不降反升，警方疲於行政與宣傳，進而壓縮偵查時間。

警界長期抱怨，每換一任署長就新增專案，舊案卻不敢輕易停辦，讓基層警力分身乏術，身心俱疲。警政改革的關鍵，在於精簡、制度化，而非因人設事。

治安工作不該淪為表演，也不該被數據與儀式綁架，唯有讓警察回歸專業，把有限資源用在真正高風險、高需求的治安重點，才是警政改革的根本之道。