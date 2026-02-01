聽新聞
台中賓士男為閃左轉車 北屯撞斷號誌波及行人釀2傷
台中市林姓男子今天下午駕駛賓士車行經北屯區東山路段時，疑為閃避左轉車輛，導致車輛失控撞上路旁號誌燈桿與機車，造成一名行人與林男受傷，警方調查，林男無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍。
第五警分局1日下午3時39分獲報，東山路與水景街口有車禍，經查，當時林男（20歲）駕駛賓士車沿東山路東向行駛時，為閃避張男（52歲）開車左轉，一時車輛失控，不慎撞擊吳姓女行人（73歲）、路旁號誌桿及停放機車，造成林男及吳女受傷。
林男自行就醫，吳女送往醫院治療；經警方酒測2名駕駛均無酒駕情事，詳細肇事原因將由鑑定單位進一步分析釐清。
警方提醒，用路人行車應注意車前狀況，保持安全距離，遇突發狀況應冷靜應對，共同維護交通安全。
